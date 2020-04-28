疫期學習不中斷　水利會員工在職訓練人員分流、遠距教學辦理

▲桃園農田水利會員工在職訓練，以人員分流小班制辦理。（圖／桃園農田水利會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

疫期學習不中斷！桃園農田水利會為增進員工人文素養、提昇服務效能，每年例行舉辦的員工在職訓練，一堂課程參加人數往往有200多人；受到疫情影響，今年改採人員分流的小班制課程以及遠距教學辦理，28日首堂課邀請兩岸知名「故事媽媽」黃欣雯講授親子關係，30名聆聽員工戴口罩、保持社交距離上課，互動佳。

▲知名「故事媽媽」黃欣雯講授親子關係。▼會長黃金春和故事媽媽黃欣雯。（圖／桃園農田水利會提供）

桃園農田水利會人事室主任陳美淑表示，該會許多同仁，年輕有活力，多數是新手爸媽，重視親子教育。因此，員工在職訓練邀請知名「故事媽媽」黃欣雯講授親子關係，係是首次，受到同仁肯定，開放受理報名30名額立即“秒殺”額滿。

黃欣雯老師是桃園在地人，30歲前在台灣一家航空公司做地勤管理工作。2000年加入了“得勝者協會”開始接觸國中生命教育工作。2002年，加入了台灣彩虹愛家生命教育協會，開啟「故事媽媽」的工作。黃欣雯表示，每個人都愛聽故事，透過故事分享的方式，可以讓大小孩”學會分享、學會包容、學會關愛、學會合作”，甚至感悟其中蘊涵的人生哲理。

員工在職訓練第二堂課程，4月29日開班，由該會主任工程師黃文城講授「百年建設-桃園大圳灌溉系統」，另有財務、資訊、工務和管理相關的多堂課程，其中資訊課程採遠距教學辦理。

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