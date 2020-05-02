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北海岸傳奇媽祖文化祭推「祈福美食包」　即日起搶先訂

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▲ 北海岸傳奇媽祖文化祭推「祈福美食包」 即日起搶先訂。（圖／新北市民政局提供）

▲ 北海岸傳奇媽祖文化祭推「祈福美食包」，即日起搶先訂。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

全台唯一的潮退祭典「金包里二媽回野柳媽祖洞」儀式，受新冠肺炎疫情影響，取消行腳活動，首次改為車巡及線上直播，由造冊信眾名冊陪媽祖鑾轎回海蝕洞，同時與金山商圈等合作推出7款限量「金包里媽祖祈福美食包」，即日起開放預定，優惠價888元，就可把金山美食帶回家，並加贈小神衣、折價券，歡迎大家發揮「宅經濟力量」，在家一邊呷媽祖保佑的在地特產，一邊觀看直播陪同二媽回娘家。

財團法人金包里慈護宮董事長游忠義表示，每年海岸遶境活動，開基大媽及友宮媽祖都會陪同二媽回娘家，2020年受疫情影響，是金包里慈護宮建宮211年來首次取消徒步18公里遶境，5月7日金山境內及5月8日至萬里野柳海蝕洞都改車巡辦理，同時線上直播，不鼓勵民眾參與，全程由廟方帶著信眾名冊陪二媽回娘家。

民政局長柯慶忠表示，「金包里二媽回野柳媽祖洞祭典」是新北無形文化資產，傳承200多年，每年吸引超過3000名信眾及外國遊客參與行腳遶境。今年受疫情影響，金山老街及市場攤商人潮減少，為復甦經濟，廟方特別結合祭典與當地業者合作推出祈福美食包 ，讓大家有呷有保庇。

▲ 北海岸傳奇媽祖文化祭推「祈福美食包」 即日起搶先訂。（圖／新北市民政局提供）

▲ 北海岸傳奇媽祖文化祭推「祈福美食包」 。

金山商圈發展協會理事長蔡坤明指出，金包里慈護宮與協會、第一公有零售市場自治會、在地溫泉業者及朱銘美術館聯手打造網路平台，推出7款祈福美食包組合，只要888元就能買到，限量888箱，內容除美食、朱銘美術館門票折價券、8間溫泉會館優惠體驗券，並加碼贈送金包里慈護宮加持過的小神衣，一次把金山好吃好玩帶回家。

其中，美食有常溫也有冷凍食品，多達40餘項老街及市場特色產品組合，每箱都配有6項，包括吃得到滿滿甘藷及芋頭的「超前部藷箱」，有牛軋糖、杏仁酥等甜在心的「人緣超好箱」，還有內含中藥橄欖、油切果、黑豆等養生食品的「乎你勇健箱」。

另外，冷凍品項則有包含紫芋地瓜拉麵、仙人掌汁的「發財轉運箱」，及手作麻薯、生鮮芋圓、草仔粿等如初戀的「愛的滋味箱」，還有媽媽最愛料理，由蹦火小魚乾、雞卷捲、紅胡椒香腸、薑黃拉麵、冰烤地瓜等多樣食材組成的「娘家好味箱」及「宜家料理箱」，簡單烹調就可美味上桌。

金山區長陳國欽表示，感謝廟方及金山商圈等業者，落實防疫政策並推出祈福美食包，網購平台將於5月4日正式上線，因數量有限，搶先五一連假於「新北民政保平安」及「新北市金山區公所」粉專開放民眾預訂，歡迎大家搶訂，呷媽祖保佑的在地特產，感受二媽慈悲加持的力量。

另外，車巡前還有留言送限量「新北金山媽祖祈福美食包」，及觀看車巡直播即時QA送「祈福小神衣」等好禮，歡迎隨時關注「新北民政保平安」及「新北市金山區公所」粉專訊息。而有意跟隨二媽回娘家的信眾可於5月6日前至報名網站：https://forms.gle/9owYrgn2j9rTxpcF6填寫資料，慈護宮將造冊於車巡當日置於二媽鑾轎中，讓信眾彷彿貼身陪同二媽回娘家。

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