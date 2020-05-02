新北拚防疫也拚公安　交通局長鍾鳴時：避難弱勢場所機退重點巡查

▲ 新北市政府交通局在全市112條路段、102處避難弱勢場所及12條北大特區退縮綠軸等實施機車退出騎樓。（圖／新北市交通局提供）

記者郭世賢／新北報導

防疫時期，公安也不能鬆懈！新北市政府交通局在全市112條路段、102處避難弱勢場所及12條北大特區退縮綠軸等實施機車退出騎樓，2020年截至4 月底計巡查舉發違規車輛968件；日前KTV火警引發公安危機，交通局更將老人長照中心、托嬰中心等避難弱勢場所列為機退重點巡查，全力維護公安。

交通局長鍾鳴時表示，交通局自2009年起針對主要通行幹道、捷運系統周邊及有公安顧慮社區，優先規劃實施機車退出騎樓措施，建構「以人為本」的優質通行空間，以及維持良好的停車秩序；迄今全市共計112條路段、102處避難弱勢場所及12條北大特區退縮綠軸等，執行路段長度約92.4公里，機車退出騎樓車輛數約2萬67輛。

停車營運科科長許芫綺表示，交通局於避難弱勢場所納入實施機車退出騎樓措施後，均會不定期配合公安小組派員至現場巡查，一旦發現有違停車輛則移請警察局依違反道路交通管理處罰條例舉發。

許芫綺指出，2020年截至4月底，計巡查機退路段違規車輛有968件，均移請警察局依法舉發；其中，被列為機退巡查重點的護理之家、老人長照中心、托嬰中心等避難弱勢場所，民眾配合度相當高，並未有違停案件發生。

交通局表示，騎樓淨空後，不但還給民眾舒適的通行空間，也提升生活品質和市容環境整潔，因此民眾可撥打1999市民專線或110向警察局檢舉，警方就會前往稽查並開單；同時提醒民眾，汽機車佔用騎樓將逕行舉發或拖吊，並可處600 元至1200元罰款；若商家堆放椅子、路擋皆屬道路障礙，最高可罰2400元。

「美麗最大的祕密」