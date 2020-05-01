51連假墾丁超慘現況曝！旅宿業退房電話接到手軟　眼眶紅紅...不見客人來

▲五一連假墾丁大街上都沒人。（圖／記者吳奕靖攝）

記者許宥孺、吳奕靖／屏東報導

國內新冠肺炎確診數已連續6天掛蛋，不過正逢五一連續假期，為了確保人潮分流，中央持續針對各大景點進行熱點警示，但是看在墾丁民宿業者的眼裡，可是相當不好受，因為自從清明連續假期被列為警示熱點後，這幾天就不斷地接到旅客電話，都是表明要「取消訂房」，現在墾丁平均住宿率只剩一成，讓業者電話接到快哭出來。

「客服電話接到都快哭出來了！」恆春半島觀光聯盟理事長林榮欽表示，清明假期過後，這幾天客服人員接的都是退房電話，不少旅客認為自己不是被迫取消旅遊行程，是因為中央發布國家級警示簡訊，建議民眾不要到這些景點，因此要求民宿必須全額退費，「現在墾丁住宿率平均都只剩一成了！」

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▲五一連假墾丁大街上都沒人。（圖／記者吳奕靖攝）

林榮欽指出，依據政府規定飯店、民宿訂金收費標準，入住前一天取消訂房要收2成費用，所以有些民宿會館剛開始有提出疑義，但是退房電話實在太多了，和旅客爭2成訂金和手續費也沒意思，所以很多民宿都是讓旅客全額退費。

林榮欽透露，知名連鎖飯店在五一連假的住房率一度有7成，但是隨著清明假期中央開始發布國家級警報，導致期間民眾陸續取消訂房，電話連續接40幾通，現在住房率掉到只剩1成。

▲墾丁南北向道路順暢。（圖／記者吳奕靖攝）

林榮欽認為，清明連假發布國家級警報之後，很多公司都會要求去過警示點的員工，應該要自主管理14天或是在家辦公，「但是很多人搞不清楚自主管理跟居家檢疫、居家隔離的差別，甚至認為會被公司盯、扣薪水」，因此才會選擇取消旅遊行程。

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