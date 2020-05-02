桃園大街驚現千元鈔票雨！警緊急封鎖管制　粗心大媽喊：是我掉的

記者沈繼昌／桃園報導

「果真鈔票天上飛來！」桃園市警局大樹派出所員警1日下午巡邏經過介壽路時，迎面飛來多張千元大鈔，因擔心造成交通事故立即停車撿拾，一名阮姓婦人騎車匆忙趕來詢問是否有撿到千元大鈔？員警確認失主身分，阮婦聲稱，騎車購物卻忘記把皮包拉鍊拉上，導致千元現金飛出，買東西時才驚覺錢已不翼而飛回頭尋找，員警將拾得總計1萬元現金物歸原主。

▲桃園警分局員警1日下午巡邏時，數張千元大鈔迎面飛來。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局指出，1日下午4時45分，大樹派出所警員蘇建瑜執行巡邏勤務，經過桃園後站介壽路，突然迎面有多張千元大鈔四處飛散因正值下班尖峰，來往車流密集，員警為避免行車與路人撿拾造成追撞事故，以警用機車橫停作為警示，再逐一將散落千元大鈔撿回，經清點後為新台幣1萬元整。

▲桃園警分局員警1日下午巡邏時得總數1萬元現金，失主阮姓婦人失而復得感謝不已。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蘇員原以為是玩具鈔票，仔細檢查後發現是真鈔，後來一位阮姓婦人急忙騎車趕來詢問員警是否撿到千元鈔票？阮婦表示原本要騎車外出購物，沒注意皮包拉鍊沒拉上，到了店家才發現錢沒了，結果發現皮包裡的錢都不見了，應該是掉落路上急忙折回尋找。

員警確認阮婦身分後，將拾獲的1萬元現鈔員交還，並囑咐以後要多留意隨身財物安全，阮婦再三道謝，感謝驚警方園幫她找回萬元現金後開心離去。

►「時間對我們來說完全沒用！」

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