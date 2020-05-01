桃園紓困振興貸款通過256件　總金額約24億佔全國2成

▲鄭文燦表示，從寬認定紓困方案申請資格，加速執行急難紓困方案。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

防疫更要做好紓困！桃園市長鄭文燦指出，市府迄目前已連續舉辦15場紓困座談會，廣泛邀集各公協會、工業區廠聯會、市場商圈等，希望能夠跟中央機關負責窗口無縫接軌，讓紓困有感、即時、有效。目前桃園申請振興貸款已通過256件，總金額約24億元，佔全國2成。

了讓企業申請更為方便，市府將在桃園區公所及中壢區公所增設中小企業聯合輔導基金會窗口，負責經濟部紓困方案諮詢及媒合作業，積極協助企業取得紓困補助貸款。

鄭文燦也表示，雖然國內已連續5天無新增確診個案，但在疫情尚未結束前，都要用戒慎恐懼的心情全力以赴。五一勞動節連假即將到來，中央流行疫情指揮中心已訂出防疫的7大指引，希望市民朋友在防疫期間能夠享受家庭的幸福時光，盡量少去人潮眾多的地方。為避免人潮過度聚集，市府在全市16個景點建立即時影像系統，人潮超過5成就會亮起警示燈，並進行人流管制，包括入口跟停車場。呼籲所有市民朋友若要外出時，可先至桃園觀光導覽網（網址：https://travel.tycg.gov.tw/zh-tw）或下載桃園智慧遊APP，查詢各景點人潮警示狀況。

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