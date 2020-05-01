平鎮文化公園1死2傷崩塌意外　鄭文燦：勒令停工、釐清責任、從嚴處分

▲桃園市平鎮區文化公園地下停車場崩塌工安意外，1日上午工地大門已關門。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

平鎮區文化公園地下停車場工程發生崩塌事件，造成1死2傷重大工案意外，市長鄭文燦除指派交通局與勞檢處趕抵現場處理指揮掌握現況外，隨即指示「勒令停工、客觀調查、從嚴處分、工安第一」等原則，同時配合勞動部對廠商展開職災調查，依照相關法令裁處，同時全力協助家屬處理善後。

▲桃園市平鎮區文化公園地下停車場30日發生崩塌工安意外，現場搶救中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

針對0430平鎮區文化公園地下停車場興建工程發生崩塌意外，鄭文燦第一時間指派交通局長劉慶豐、勞檢處前往現場，並指示消防局全力搶救受困者，提供家屬所有必要協助，並請市府秘書長黃治峯、平鎮區長鄭詩鈿到場協助，鄭文燦要求交通局必須迅速確認工地安全狀況，以工安第一為原則，讓鄰近居民安心。

▲針對平鎮區文化公園地下停車場崩塌工安意外，市長鄭文燦表示，將全力調查意外原因，協助家屬處理善後。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦表示，對於平鎮文化停車場的工安意外，市府除表達遺憾外，已要求工地停工調查、從嚴處分，消防局同仁昨日漏夜搶救，2位受傷工人已經出院，一位女性勞工不幸罹難，市府會全力協助家屬處理善後，工地也要做第三方的調查，將以最嚴謹的方式能夠讓工地安全獲得確保。

鄭文燦認為，市府交通局已與結構技師公會、土木技師公會、以及建築師公會達成2項重要決定，除了工地監測須考慮周邊民宅安全及工地本身的支撐安全，該做的灌漿補強工作也要完成；同時也請三大公會調查工地崩塌原因，「這個崩塌調查是希望客觀、公正、嚴謹，找出原因也找出責任」。

對於外界質疑工程是否有偷工減料，造成工安意外？鄭文燦強調，該工地營造商目前只有承包桃園市這個工程，整個工程進度是超前的，並無趕工需求，由於事涉工安責任的判定，希望由結構技師公會、土木技師公會、以及建築師公會三大公會以專業第三方角度調查清楚、釐清責任，市政府會抱著嚴謹、客觀、公正的態度把原因找出來，強調「工安是不能打折扣的」。

市府交通局長劉慶豐說，經過現場每12小時比對21處地面沉陷監測點位，周圍地面並未出現明顯位移變化，初步判斷沒有災害擴大跡象，為確保工地鄰近民宅安全，1日將請結構技師進行調查確認，以強化工地安全補強措施，交通局已委託專業第三方桃園市結構技師公會深入檢視各項工程數據、資料，務必釐清工地崩塌真正原因。

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