▲尊爵大飯店致贈暖心餐盒，為第一線醫護人員加油打氣

▲尊爵大飯店致贈暖心餐盒，為敏盛醫院第一線醫護人員加油打氣。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園五星級的尊爵大飯店，響應市府「愛心防疫便當向醫護致敬」活動，30日致贈350個暖心防疫餐盒給敏盛綜合醫院。市長鄭文燦出席致贈儀式表示，疫情衝擊醫院和飯店業，醫院擔負採檢、救治的責任，第一線醫護人員壓力沉重，而飯店業者則因國人旅遊活動減少，導致營業額大受影響，感謝此期間不忘發揮企業關懷社會的責任。

▲尊爵大飯店總裁簡瑞璋，感謝政府把關、醫療團隊的專業與努力，讓台灣防疫能成功。（圖／市府提供）

尊爵大飯店總裁簡瑞璋表示，疫情衝擊全球，為台灣帶來嚴重傷害，感謝政府的把關、醫療團隊的專業與努力，讓台灣防疫能成功，成功守護國人健康。醫護人員努力的付出值得肯定，今日贈送的暖心餐盒雖小，但意義非凡，代表全民皆肯定醫療團隊的犧牲與奉獻，感謝醫療人員「團結醫心，守護家園」。

▲▼尊爵大飯店致贈暖心餐盒，為敏盛醫院第一線醫護人員加油打氣。（圖／市府提供）

鄭文燦表示，桃園為國境大門，11間責任醫院負擔非常重，敏盛綜合醫院是除部立桃園醫院和林口長庚醫院外，收治病患較多、防疫責任較重的醫院。目前桃園的確診案例51件，桃園轄區的醫院共收治了90位病患，約佔全國2成5左右。市府也致力推動多項政策，包括：完成11家責任醫院聯防醫療網、提前購置防護衣、實施禁止探病措施、呼籲落實分級醫療、募集共計1,000萬元防疫基金與慰勞金等，與醫院密切合作，期能降低醫院負擔，做醫療院所的後盾，感謝桃園醫療院所以最高標準防範疫情，寫下防疫典範。

而除醫院外，旅館業也是疫情重災區，尊爵大飯店是桃園五星級大飯店，疫情期間的團膳、外送、外帶服務做得很好，感謝尊爵飯店響應活動，致贈星級便當予敏盛醫院，這也代表著全民支持醫護人員，做醫療後盾成為社會共識。包括市府觀旅局長楊勝評、衛生局長王文彥、秘書處長顏子傑、桃園區長陳玉明、敏盛綜合醫院院長劉宜廉等均一同出席活動。

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