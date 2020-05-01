鋼板與土方活埋13小時...她身體嚴重變形慘死　檢相驗究責為罹難者申冤　

▲桃園市平鎮區文化公園地下停車場工安意外，桃檢檢察官董諭（左一）1日下午率法醫與警方相驗死者。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對平鎮文化公園停車場崩塌意外，造成1名女性勞工慘死，桃園地檢署檢察官董諭1日下午率法醫相驗，並與案發時幸運逃離3名男性工人與工地主任共5名證人了解事發經過，由於林白姓女子遺體嚴重變形難認，檢方已採集其DNA比對確認身分；另外，桃檢已指派具有營繕工程專業之檢察事務官協助檢察官偵查，並配合勞檢處共同調查以釐清意外發生真正原因。

▲桃園市平鎮區文化公園地下停車場工安意外，死者家屬也到場聽取檢察官與法醫相驗。（圖／記者沈繼昌攝）

平鎮文化公園30日下午4時50分發生工地崩塌意外，當時在場3男1女共4名工人中，3名男子因在牆壁外側幸運逃出，但62歲的林白姓女子因在地下3層B3較中央處受困，桃園市消防局據報後立即展開救援，找來2隻搜救犬協助，但因厚達6公尺的2層樓板與土方覆蓋現場，消防局出動消防人員74名，特搜義消人員20名，共計94名人力與2隻搜救犬參與搶救，直至1日清晨5時許發現受困女子，再經消防搜救人員徒手開挖，確認女子已身亡。

▲桃園市平鎮區文化公園地下停車場工安意外，檢察官傳喚3名工人到場說明意外發生經過。（圖／記者沈繼昌攝）

桃園地檢署檢察官董諭下午率同法醫相驗不幸罹難的死者，並傳喚5名證人包括3名案發時在場的男性工人與工地主任等人，以了解事發經過與工地相關設施等資料，由於死者遺體經鋼板與土方重壓後已嚴重變形難以辨認，法醫採集檢體DNA與家人比對確認身分。

此外，為盡速釐清意外發生工安事故，桃檢已指派具有營繕工程專業之檢察事務官襄助檢察官偵查，亦請勞動檢查處請具有結構背景專家共同調查工安事故發生原因。

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