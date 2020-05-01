南投國姓農路破損連排水溝都失蹤！縣長會勘加碼全段整修改善

▲▼南投縣長林明溱到埔里、國姓偏遠山區勘查受損農路，看到農路路面及排水溝破損危及通行安全，加碼匡列經費改善。（圖／南投縣政府提供）

記者張弘昌／南投報導

南投縣國姓鄉及埔里鎮4村里，多條道路路面年久失修、排水溝損壞不通，人車通行途經不僅顛簸不便，更是險象環生。縣長林明溱實地會勘，加碼一次動支340多萬元整修富山農路全段，並增設L型邊溝，解決路面及排水不良易災損問題。

林明溱縣長逐一確認，受損農路是公眾交通所賴，且有必要與急迫性後，除依照工程單位測設簽核改善工程，甚至加碼整修經費，對民瘼苦處真正劍及履及的全力解決。

縣長林明溱在立委馬文君、縣議員林芳伃、南港村長洪永鎮、向善里長賴志成及眾多民眾陪同下，先後會勘國姓鄉南港村富山農路、大旗村大長路634號巷道排溝、埔里鎮合成里北寮二坪產業道路及向善里觀音路觀音橋等處，亟待改善的道路及排水問題。

林明溱表示，南港村富山農路對當地眾多農戶來說非常重要，但是年久失修路面混凝土劣化，連級配碎石都裸露，缺乏排水溝，更容易積水難消壓損產生坑洞，本來工程單位是建議先花約170萬元改善較嚴重的路段。

經勘查後，林明溱先加碼增設邊溝，最後決定乾脆一次徹底將全段700公尺農路都改善，因此，共將動支341萬8000元，除重新封層路面，也將增設L型排水溝及危險路段的擋土牆，只求村民農友能通行安全又便捷。大旗村大長路的巷道排溝，也將獲得45萬餘元改善排水及擋土牆。



埔里合成里北寮二坪產業道路及向善里觀音路及觀音橋，林縣長也說，二坪產業道路是大片百香果等夏季蔬果農園，對外交通所賴，不僅農友往返農作必經，更是外運農產最重要的交通要道，現路面崎嶇坑洞處處，路旁排水溝也破損嚴重，縣府將斥資10多萬元協助地方改善。

向善里觀音路連接觀音橋的路段則因位處斜坡彎道，林縣長說，這段道路常在雨後水漫路面，行車十分危險，而且造成路面坑洞破損，這次原將動支30萬元增設排水溝及重鋪路面，因發現觀音橋面也有重鋪AC的必要，已責成工務處追加預算後一併辦理改善。

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