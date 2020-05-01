腳傷誤闖農舍石虎「水水」！野放猛衝近90度陡坡　有如縱虎歸山

▲▼誤闖農舍石虎「水水」腳傷治癒，牠受傷前已熟悉野地環境生活，野放山林一出提籠，行動迅速敏捷，有如「縱虎歸山」。（圖／特有生物中心提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

南投中寮友善石虎巡守隊員，通報有隻腳受傷成年石虎，誤闖廢棄農舍，野動站帶回暱稱「水水」石虎，牠在治癒傷口前，早適應熟悉野地生活，1個月內就通過野放訓練評估。日前送「水水」重返山林時，近90度斜坡是「小菜一盤」，只見牠毫不猶豫的猛衝直上，一溜煙不見蹤影，動作快如「縱虎歸山」。

去年年底南投中寮，有隻石虎跑進廢棄農舍，很巧的剛好被農舍主人撞見。農舍主人查覺，有東西在屋內迅速移動，好像是前陣子上石虎保育宣導課程中，介紹的保育類動物「石虎」。

很幸運的是，這位清楚能辨識石虎外貌的大哥，發現了牠趕緊通報阿虎團隊及集集野生動物站趕往處理，讓受傷誤闖農舍的石虎，意外有了好的結局。接近成年動保站暱稱「水水」的石虎，幾個月治療後腳傷已痊癒。

集集特有生物中心指出，去年林務局和南投縣政府，在南投中寮鄉試辦「友善石虎生態服務給付計畫」計畫，內容包含在地團體可以申請社區的棲地巡守，發現「水水」的農友大哥，是中寮清水村的巡守隊隊員之一。

為了增進居民對於石虎的認識，阿虎團隊也協助在社區舉辦石虎保育宣導課程，這位大哥有也參加課程，才能成功的辨識出石虎外貌，迅速通報阿虎團隊處置，交由集集野生動物急救站夥伴治好傷口，照顧與訓練石虎「水水」通過野放評估，可以自由自在的回到野外，繼續去「遊山玩水」。

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