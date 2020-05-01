國一孝子幫單親媽切牧草左手慘斷4指　93歲嬤淚嘆：就怕沒錢讓乖孫上課

▲▼南投縣長林明溱慰問苦命孝順斷指國中生，他為幫單親家庭持家計養鹿，左手指被機器截斷，縣長看到徐生，不捨哽咽淚水盈眶。（圖／南投縣政府提供）

記者張弘昌／南投報導

南投縣國姓鄉北山國中徐姓國一男生，孝順協助受傷寡母餵養水鹿，意外被牧草裁切機切斷左手4指，縣長林明溱1日到偏遠深山徐宅慰問，見到徐家老阿嬤、印尼單親媽及徐生怯生的連連道謝，林縣長感慨真情流露，一時哽咽淚水險些奪眶，直說，這麼懂事的好孩子只因生在貧困家庭，竟橫遭這麼多折磨，實在讓人不捨。

徐生高齡93歲阿嬤告訴林縣長，上有2個姊姊的獨孫，還在媽媽肚子裡時，爸爸就在一次趕運農產車禍中驟逝，3個孫兒女都很孝順，一路幫他們的媽媽及叔公養鹿，打工維持生計，讀國一的獨孫雖然「讀冊卡憨慢」，但是很貼心孝順。

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徐阿嬤說，出事那天獨孫和姊姊清洗了鹿寮食槽，因為去年底印尼媳婦打掃鹿寮屋頂樹葉時，不慎重摔落地傷了脊椎，乖孫又急著主動要幫他媽媽裁切牧草餵鹿，沒想到左手的手套被裁切機捲入，左手包括大拇指的4根指頭，硬生生被切斷。

經送醫急救僅大拇指接回，其餘3根手指都已粉碎救不回來，為了維持左手可夾物品等生活機能，徐生在醫師建議下，截下左腳食指接到左手上，徐老阿嬤說到這裡不禁落淚，卻仍擔心的連說，現在就怕每個月乖孫上學的幾千塊錢接駁車費付不出來。

縣長林明溱率教育處長陸正威偕立委馬文君，由在地的南港村長洪永鎮、老村長彭偉政帶路，親赴位在偏遠山區的徐宅慰問，除了教育處簽報的5萬元慰問金，林縣長與馬立委都加碼自掏腰包提供紅包慰問金，馬立委也承諾持續關注徐家，將持續提供各種必要的協助。

自已有8個孫兒女的林明溱禁不住紅了眼眶哽咽的說，看到徐家老小都這麼認真打拚過生活求上進，卻因家境清寒，最小的徐小弟孝順幫媽媽務農，卻遭逢斷指的慘禍，讓他真得很感慨，如果徐小弟生在比較小康的家庭鄉，說不定就不必受此劫難，只能鼓勵徐小弟要勇敢堅強再加油，縣長除了捐三分之一的月薪幫助徐家，如果還有任何困難，縣政府一定全力協助讓徐家度過難關。

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