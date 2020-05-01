國姓鄉發送老人假牙補助　林明溱籲：中央納入長照補助

▲▼南投縣長林明溱到國姓鄉衛生所，親自發送老人假牙補助，並呼籲中央將假牙補助項目列入長照計畫。（圖／南投縣政府提供）

記者張弘昌／南投報導

南投縣長林明溱1日到國姓鄉衛生所，親自發送老人假牙補助，看到受惠老人家滿意的笑容，且紛紛反應牙口變好，身體也更「老康健」！林縣長心有所感的向中央疾呼，期盼中央長照政策能納入老人假牙補助，至少能與地方縣市政府各出一半，讓老人真能健康的老去，而不是等到臥床受苦，才靠長照扶持。

林明溱縣長偕立委馬文君、縣議員林芳伃到國姓鄉衛生所，發送共17位老人家的假牙補助，有8人是全口4萬元，其餘則是半口2萬元，受惠的老人家都笑呵呵的連聲稱讚，林縣長功德無量。

林明溱指出，南投縣政府老人假牙補助已經推動多年，一年幾千萬元經費開支，讓數以千計的老人家重拾好牙口，老人家牙齒功能恢復，吃得香又營養，自然能常保健康，這不正是政府推動長照最大的目標與理想嗎？

他表示，如果地方縣市府每年出3000萬元，中央長照也相對補助3000萬元，就能讓200多位老人家，無經濟壓力的新裝假牙，改善食無味難咀嚼的困擾，希望中央相關單位能重視這個建議。

立委馬文君非常贊同林縣長的提議，她說，長照政策花費大量資源在照顧已經臥床受苦的老人家，如果能增加老人假牙補助，讓老人健康的活到老，不僅老人家幸福終老，也同時能減輕長照人力不足等等的壓力，她會在立法院積極爭取中央重視採行。

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