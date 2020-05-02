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「我跟老婆感情不好！」板橋外送員離譜示愛清潔婦　強拉梯間：要不要來一發

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新北市一名朱姓外送員到社區送餐，居然騷擾女清潔工表示想跟對方發生關係，遭警方依違反《性平工作法》偵辦。（圖／翻攝Pixabay）

▲新北市一名朱姓外送員到社區送餐，居然騷擾女清潔工表示想跟對方發生關係，遭警方依違反《性平工作法》偵辦。（圖／翻攝Pixabay）

圖、文／CTWANT

新北市板橋一名朱姓男外送員（44歲）3月24日送餐至某社區，他見社區女清潔工雪兒（化名）單獨一人，竟將她拉至一旁樓梯間，先是表達愛意，接著還問雪兒「想不想來一發」。所幸當時有其他住戶出現，雪兒逃離現場後報警，訊後依違反《性平工作法》偵辦。

警方調查，朱男為某知名外送品牌外送員，3月24日中午11時許他身著黑衣黑褲，提著塑膠袋送餐至新北市板橋區某社區，沒多久突然腳步急促離開，原來他送餐時騷擾社區女清潔工。

當朱男送餐時，步出電梯見女清潔工雪兒獨自在清掃環境，他突然將雪兒拉至一旁樓梯間，先問對方「妳幾歲？」接著居然直接說想跟雪兒發生關係，「有沒有需求？我與老婆感情不好，想要各取所需…」，雪兒嚇得不知所措，幸好有住戶經過，趕緊趁隙逃離。

事後，社區女清潔工雪兒不甘受辱報警，警方約談朱男到案，他否認有言語騷擾，辯稱只是想搭訕並跟對方加LINE，並無性騷擾或其他意圖。由於當下朱男並無碰觸私密部位等，後續依違反《性平工作法》偵辦。

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