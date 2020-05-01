▲ 五一連假拚防疫不停歇，新北環保局：強化消毒巡查守護市民健康。（圖／新北市環保局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

截至4月30日止，台灣新冠肺炎疫情已連續5日零確診及連續17天沒有新增本土病例，隨著五一連假的到來，為了持續守護人民的健康安全，新北市拚防疫不停歇，特別針對1968APP的熱門景點及「人潮儀表板」鎖定的80處容易有人潮聚集的地點，除於連假前進行強化消毒作業外，只要假期期間有人潮較多的情形，假期結束也將立即執行消毒，以守護市民健康安全。

環保局指出，針對新北市三峽、深坑、蘆洲、鶯歌等觀光老街，以及淡水無極天元宮、漁人碼頭、五股溼地、觀音山風景區、野柳地質公園、板橋林家花園、碧潭風景區等景點，均已於4月30日前使用漂白水或四級銨等消毒劑進行開放公共區域消毒作業。除了事前消毒之外，也將於5月1日至3日連假期間，由環保局及所屬各區清潔隊排班針對重點風景區進行機動巡查，如有發現髒亂將通報權管機關或由地區清潔隊立即派員清理，讓市民跟遊客在連假期間能有一個安全且乾淨的環境。

環保局強調，雖然已連續5日零確診，但隨連假到來觀光風景區可能人潮聚集，防疫工作仍不能鬆懈，呼籲新北市民能夠配合政府防疫宣導，防疫期間落實「平時勤洗手、出門戴口罩」，也保持「社交距離」的規定，參與社交活動時彼此能保持戶外1公尺，室內1.5公尺距離，以減少病毒傳播風險，期待透過公私協力，進行防疫超前佈署，降低可能造成的群聚風險，一起守護「零」確診。

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