　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

白河蓮花季開幕　黃偉哲：51連假受警示點影響台南比較傷！

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲台南市長黃偉哲表示，從台卋連假人潮來看，1968app警示點問題，比起其他縣市台南比較傷。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市長黃偉哲表示，從台卋連假人潮來看，1968app警示點問題，比起其他縣市台南比較傷。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲2日上午出席白河蓮花季開幕時指出，台南51連假人潮是清明連假4成以下，今天總算看到一點人潮跟車潮，顯示1968app警示點問題，比起其他縣市台南比較傷，台南市各個景點都是戶外景點，人潮都還是可以接受的，所以說希望大家多來台南走走。

黃偉哲說，沒有人潮的時候，我們擔心沒有人，有人潮的時候，我們現在就好好管制人流跟車流。現在白河林初埤的景點，事實上也不在這個警示範圍，不在警示點，所以希望民眾有機會要去多看看一些原先被列入這個監測點的景點，白河林初埤僥倖，逃過一劫，沒有被列入這個監測點。

請繼續往下閱讀...

黃偉哲說，今天早上大概9時許就陸陸續續有人進來這點。我們希望說，地方的這個公所跟分局，原先已經做好的防疫指南，包括人流管制以及車流管制、社交距離的維持，這點希望能夠具體落實。如果這個人潮超過限度的話，我們就會停止人潮入園。今天是禮拜六了，所以說連續假期已經是第2天了，也希望說，趁著這兩天，希望大家有機會多到台南，這些列入監測點的景點都去走走、逛逛，他覺得其實這也是不錯的。基本上，台南市各個景點都是在戶外景點，人潮都還是可以接受的，所以說希望大家多來台南走走。

黃偉哲分析最近3個連假相關人潮表示，以51連假首日經驗來講，1日是連假第1天，以228連假、清明連假、51連假來看，清明連假大概是228連假的8成人數，那51連假目前為止的第1天看起來清明連假的一半以下，所以看起來可能是有點殺傷力的，但是市府很感謝國人為了防疫所做出的自主的疏散人流。

黃偉哲表示，自主的疏散人流，是民眾看了這個監測點以後自己所做的決定，反而讓讓原先列在監測點的這些景點變成苦哈哈，台南市政府還是希望民眾現場來看看這麼空曠的地方，比起台北的捷運站，或者是一些擁擠的市場、夜市來看，
他最覺得這裡的情形是好的太多了。所以說，其實1968app可以參考，參考完以後，該上路還是要上路了。黃偉哲也強調，台南市部分跟其他縣市比較起來的狀況，台南市受傷比較重一點。

・地表最浪漫的茶花粉色，讓少女尖叫

ET快訊
王者歸來！金正恩神隱20幾天突現身剪綵　韓媒點出核心關鍵
黃明志「分手台灣女友，一刀砍死她法官ok的」　臉書173字P
屏東砂石車左右夾殺自小客車..車尾全不見了！6車撞一團8人受
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

國際千萬網紅大讚台灣「防疫英雄」！2小時吸55萬人　幕後推手曝：這只是起點

殺警判無罪吵翻！精神科醫曝「能做3件事」…少點口水：大家身邊都有未爆彈

白河蓮花季開幕　黃偉哲：51連假受警示點影響台南比較傷！

火場逃生要不要跑？　專業消防員：摸門把熱不熱是關鍵

1/21開始抗疫！她憶收治「破百位疑似、確診」艱辛路：我們是護理師，我們驕傲

買菜婆媽多、出遊潮湧現！國5從南港開始塞「時速不到40公里」

爸載高中女兒上學！她一醒來「眼前大烏龍扯翻」：是返母校日嗎...

疫情中首場考試！　統測今明登場9萬考生戴口罩應試

宛如神社紙垂的白色寧靜雕塑，綻出永恆星光

五一連假熱如夏　2縣市高溫警示「可能超過36℃」

5屁孩改裝機車狂飆！超驚險闖紅燈　害警與民對撞...怒開52罰單37.8萬

勇警被殺兇手卻判無罪！父親悲痛　「如果時間能重來...絕不讓他從警」

梁靜茹x艾怡良合唱《飄洋過海來看你》　爭取「跨國同婚」合法

Max一家四口「最愛姐姐」　吳尊哭哭：你不愛爸爸媽媽

李敏鎬禹棹煥一見面就擁抱！　金高銀看到鏡頭拍..馬上「向前輩道歉」XD

雲科大浪犬「吊掛陽台」亡　虎科生辯：懲罰牠不小心致死

「Oh My Girl」勝熙模仿《認哥》成員太像惹～　連希澈都讚嘆：活到現在第一次看到

呼籲在家防疫！網紅再玩角色扮演 翻唱迪士尼主題曲成防疫歌Part2

老媽急call老爸「到捷運站等迎接」 歐告看見秒超嗨狂奔：等好久惹！

引擎蓋拉出取暖貓「險變肉醬」　隔天再躲一次...苦主霸氣收編

國際千萬網紅大讚台灣「防疫英雄」！2小時吸55萬人　幕後推手曝：這只是起點

殺警判無罪吵翻！精神科醫曝「能做3件事」…少點口水：大家身邊都有未爆彈

白河蓮花季開幕　黃偉哲：51連假受警示點影響台南比較傷！

火場逃生要不要跑？　專業消防員：摸門把熱不熱是關鍵

1/21開始抗疫！她憶收治「破百位疑似、確診」艱辛路：我們是護理師，我們驕傲

買菜婆媽多、出遊潮湧現！國5從南港開始塞「時速不到40公里」

爸載高中女兒上學！她一醒來「眼前大烏龍扯翻」：是返母校日嗎...

疫情中首場考試！　統測今明登場9萬考生戴口罩應試

宛如神社紙垂的白色寧靜雕塑，綻出永恆星光

五一連假熱如夏　2縣市高溫警示「可能超過36℃」

國際千萬網紅大讚台灣「防疫英雄」！2小時吸55萬人　幕後推手曝：這只是起點

羅志祥出道26年爆「只對Selina動心」！　秘戀1年吃醋分手…周揚青也比不上她

「我跟老婆感情不好！」板橋外送員離譜示愛清潔婦　強拉梯間：要不要來一發

殺警判無罪吵翻！精神科醫曝「能做3件事」…少點口水：大家身邊都有未爆彈

曾PO「2根蠟燭」暗示金正恩過世　陸前外長姪女道歉：這次竟然錯了！

蘇巧慧逼問「媽媽、老婆掉進水裡先救誰」　林俊憲秒回：我老婆會自己游上來！

白河蓮花季開幕　黃偉哲：51連假受警示點影響台南比較傷！

中職／曼尼想回台獻技　味全龍沒想法網羅

防疫期間內閣改組做「最小調整」？蘇貞昌回應了

錢櫃大火檢討SOP　北市建物裝修需送「施工中消防防護計畫」

她開箱8款「超養眼」女性泳衣 網讚性感露背式：這94真理！

生活熱門新聞

正妹醫許書華秀洗手舞　起底參加過《歌喉戰》

國家級警報擋客！五一連假最長排隊人潮..9人香腸攤

排自動洗車見露Bra妹　網暴動排隊

10台人寫受困武漢隔離70天心情

私密處每次滾床就感染　醫：妳啪太多了

正妹醫師許書華「防疫大作戰」攻佔表特板

怕又出現國家級警報…墾丁再出奇招！

車潮湧現！醫傻開2hrs：塞得好厭世…目睹「浪費口罩行徑」爆氣了

51連假墾丁超慘現況曝！旅宿業退房電話接到手軟

鑑定殺警案遭出征　醫師千字文還原真相

爸載高中女上學！她一醒來「眼前景象扯翻」

買嵜吐司拿到120個果醬　一攤收據傻了

「山女孩」寫給徒步者的情書

傳說「大象溜滑梯」能吃掉悲傷

更多熱門

相關新聞

1968 APP惹怒地方首長　蘇貞昌盼少一點罵、多一點合作跟體諒

1968 APP惹怒地方首長　蘇貞昌盼少一點罵、多一點合作跟體諒

針對1968 APP人潮熱點警示失準，引起地方首長反彈一事。行政院長蘇貞昌2日受訪時表示，希望大家能少一點罵、多一點合作跟體諒，這也是台灣防疫成功，受到國際肯定的原因。

警衛犬「霸王」防疫交安宣導吸精

警衛犬「霸王」防疫交安宣導吸精

台南國家隊賣110萬片假口罩　海撈千萬

台南國家隊賣110萬片假口罩　海撈千萬

黃偉哲視察觀光景點…見人潮臉秒綠

黃偉哲視察觀光景點…見人潮臉秒綠

黃偉哲視察1968景點滿園空空蕩蕩

黃偉哲視察1968景點滿園空空蕩蕩

關鍵字：

白河蓮花季黃偉哲警示點台南

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

即／神隱超過20天　金正恩公開活動現身

照片曝光！金正恩燦笑出席剪綵

愷樂道歉文「～」爆背後別有目的！

脫北議員：「99%確定」金正恩上周已腦死

姓名有「玲、婷、豪」購AirPods耳機價格省888元

潔哥凌晨抓包「老公電腦藏女人照」崩潰哭了！

羅志祥爆「道歉記者會」內容外洩！現身時間點曝光

殺警案判無罪　法官卓春慧回應了

愷樂、小豬12年前首見面畫面曝光

台南國家隊賣110萬片假口罩　海撈千萬

《夫婦》金喜愛身價上億CEO夫被捕！結婚24年爆危機

獨／周杰倫「Mr.J」餐廳無預警宣告歇業！

偶像劇男星消失7年變科技新貴「年收暴增120倍」

北韓報導金正恩現身　川普語帶保留

卡多里樂園斷軌處「骰出4次4點」！KID罕見變臉

更多

最夯影音

更多
5屁孩改裝機車狂飆！超驚險闖紅燈　害警與民對撞...怒開52罰單37.8萬

5屁孩改裝機車狂飆！超驚險闖紅燈　害警與民對撞...怒開52罰單37.8萬
勇警被殺兇手卻判無罪！父親悲痛　「如果時間能重來...絕不讓他從警」

勇警被殺兇手卻判無罪！父親悲痛　「如果時間能重來...絕不讓他從警」

梁靜茹x艾怡良合唱《飄洋過海來看你》　爭取「跨國同婚」合法

梁靜茹x艾怡良合唱《飄洋過海來看你》　爭取「跨國同婚」合法

Max一家四口「最愛姐姐」　吳尊哭哭：你不愛爸爸媽媽

Max一家四口「最愛姐姐」　吳尊哭哭：你不愛爸爸媽媽

李敏鎬禹棹煥一見面就擁抱！　金高銀看到鏡頭拍..馬上「向前輩道歉」XD

李敏鎬禹棹煥一見面就擁抱！　金高銀看到鏡頭拍..馬上「向前輩道歉」XD

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面