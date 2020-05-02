白河蓮花季開幕　黃偉哲：51連假受警示點影響台南比較傷！

▲台南市長黃偉哲表示，從台卋連假人潮來看，1968app警示點問題，比起其他縣市台南比較傷。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲2日上午出席白河蓮花季開幕時指出，台南51連假人潮是清明連假4成以下，今天總算看到一點人潮跟車潮，顯示1968app警示點問題，比起其他縣市台南比較傷，台南市各個景點都是戶外景點，人潮都還是可以接受的，所以說希望大家多來台南走走。

黃偉哲說，沒有人潮的時候，我們擔心沒有人，有人潮的時候，我們現在就好好管制人流跟車流。現在白河林初埤的景點，事實上也不在這個警示範圍，不在警示點，所以希望民眾有機會要去多看看一些原先被列入這個監測點的景點，白河林初埤僥倖，逃過一劫，沒有被列入這個監測點。

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黃偉哲說，今天早上大概9時許就陸陸續續有人進來這點。我們希望說，地方的這個公所跟分局，原先已經做好的防疫指南，包括人流管制以及車流管制、社交距離的維持，這點希望能夠具體落實。如果這個人潮超過限度的話，我們就會停止人潮入園。今天是禮拜六了，所以說連續假期已經是第2天了，也希望說，趁著這兩天，希望大家有機會多到台南，這些列入監測點的景點都去走走、逛逛，他覺得其實這也是不錯的。基本上，台南市各個景點都是在戶外景點，人潮都還是可以接受的，所以說希望大家多來台南走走。

黃偉哲分析最近3個連假相關人潮表示，以51連假首日經驗來講，1日是連假第1天，以228連假、清明連假、51連假來看，清明連假大概是228連假的8成人數，那51連假目前為止的第1天看起來清明連假的一半以下，所以看起來可能是有點殺傷力的，但是市府很感謝國人為了防疫所做出的自主的疏散人流。

黃偉哲表示，自主的疏散人流，是民眾看了這個監測點以後自己所做的決定，反而讓讓原先列在監測點的這些景點變成苦哈哈，台南市政府還是希望民眾現場來看看這麼空曠的地方，比起台北的捷運站，或者是一些擁擠的市場、夜市來看，

他最覺得這裡的情形是好的太多了。所以說，其實1968app可以參考，參考完以後，該上路還是要上路了。黃偉哲也強調，台南市部分跟其他縣市比較起來的狀況，台南市受傷比較重一點。

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