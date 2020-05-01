黃偉哲視察1968景點滿園空空蕩蕩　忍不住疾呼來台南戴口罩趴趴走美食吃到爆

▲台南市長黃偉哲下午特地前往台糖尖山埤江南渡假村視察，但看園區空空蕩蕩，忍不住抱怨之前他的「憂慮」成真。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

交通部1968 APP經過檢討修正，1日凌晨更新上線，台南市的觀光熱點數量居全國之冠，台南市長黃偉哲下午特地前往台糖尖山埤江南渡假村視察，但看園區空空蕩蕩，忍不住抱怨之前他的「憂慮」成真，他疾呼台南各景點做好防疫，呼籲全國民眾一定來好山好水的台南景點走走逛逛。

台南市長黃偉哲在觀旅局長郭貞慧、柳營區長李宗翰、江南渡假村總經理陳永成及市議員劉米山、沈家鳳等人陪同下，前往被列為1968app的台南景點台糖尖山埤江南渡假村視察，黃偉哲感謝台南各觀光產業配合防疫政策，並肯定江南渡假村落實各項防疫措施，也特別感謝台南各觀光產業配合防疫政策。



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黃偉哲市長表示，大家可以看到被列入1968 APP監測點的部分幾乎都是綠燈，人潮沒有出現，民眾反而蜂湧到非監測點，像是宜蘭五峰旗瀑布就人滿為患，這樣其實會有很大的問題，也對列入監測點的觀光地區造成莫大的傷害。目前連續假期還有2天的時間，台南各景點都已做好防疫的準備，呼籲大家多來台南走走逛逛。

觀旅局長郭貞慧表示，因應五一連假，觀旅局景點總量管制不馬虎，並以虎頭埤風景區為示範點，採用智慧偵測系統進行園區遊客流量控管，以達到調配遊客人流及警示的防疫目的。

為創造五一連假觀光商機，觀旅局推出「五一連假來台南安心遊」活動，只要至交通部1968 APP公告的台南景點，戴口罩拍照打卡，即可至觀旅局8處旅服中心、文化局6處售票古蹟景點、虎頭埤風景區、奇美博物館、頑皮世界、尖山埤江南渡假村、烏山頭水庫風景區、關子嶺大成殿等共計20處兌換古蹟限量商品1份，數量有限送完為止。

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