台南「國家隊」偷偷來！2個月賣110萬片假口罩　海撈千萬全藏他家中

▲台南口罩「國家隊」偷偷生產黑心口罩。（圖／調查局）



記者許力方／綜合報導

調查局南部地區機動工作站發現，台南「國家隊」工廠每日生產一般政府徵用口罩，另外還私下大量生產沒有醫療器材許可證的「醫用活性碳口罩」，包裝上貼上假標示，在官方網站公然販售，為了躲避查緝，還設定每次上架時間3小時，每盒50片從350元一路漲價到650元，開出天價每片賣13元，遠超過政府統一價格，不法所得估逾千萬元。

調查局29日表示，台南市永康區某「國家隊」口罩生產公司，見國內醫用口罩需求大增，意圖藉機牟利，除了每天生產一般醫用口罩供政府徵用，另外還私下大量生產無醫療器材許可證的「醫用活性碳口罩」，包裝外盒虛偽標示他款口罩醫療器材許可證字號，在公司官網公然販售，以合法掩護非法，使消費者誤信。

不僅如此，調查局還查出，該公司為了規避司法機關查緝，刻意每次上架「黑心口罩」時間僅約3小時，並製造限時限量訂購假象，吸引消費者搶購，自今年2月至今，從每盒50片350元，陸續漲價至每盒650元，每片高達13元，遠超過政府訂定統一價格5元。自政府統一徵用後，該公司私下生產並售出違法口罩約達110萬餘片，不法所得估計逾千萬元。

▲台南傳出口罩工廠另開產線爽賺千萬。（圖／資料照）



調查局同仁主動發現並報請台南地檢署至股檢察官紀芊宇指揮偵辦，於24日依法搜索該公司及負責人住所等3處所，當場查獲標示不實的醫用活性碳口罩成品計1萬6550片，並約談負責人劉ＯＯ到案說明。檢察官訊後認定，劉姓負責人涉嫌違反《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第12條哄抬防疫物資醫用口罩之價格、《藥事法》第84條未經核准擅自製造及販賣醫療器材及《刑法》第255條意圖欺騙他人而虛偽標記商品等，犯罪嫌疑重大，當庭諭知以30萬元交保，全案仍持續擴大清查中。

調查局為貫徹政府防疫決心，積極嚴查市面之防疫口罩來源，阻絕黑心或來源不明之醫用口罩影響民眾健康，以圍堵防疫漏洞，並呼籲民眾遇有哄抬、囤積防疫口罩、販售黑心醫用口罩或接獲疫情假訊息，請即時就近通報調查局各外勤處站、或撥打0800-007-007專線，均有專責調查官協助應處。