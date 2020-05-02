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台南牛墟市集逛大街　警衛犬「霸王」防疫交安宣導吸精

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▲台南市警善化分局前往善化區「牛墟市集」，執行交安及防疫等宣導，警衛犬「霸王」也參與其中，身前掛著宣導標語，受到注目吸睛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警善化分局前往善化區「牛墟市集」，執行交安及防疫等宣導，警衛犬「霸王」也參與其中，身前掛著宣導標語，受到注目吸睛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市善化區「牛墟市集」適逢連假週末，2日一早就湧入人潮，該市集雖非1968人潮警示點，善化警副分局長陳敏雄一早就率員結合五民力在「牛墟市集」路口，手持交通宣導牌，執行交安及防疫等宣導，警衛犬「霸王」也參與其中，身前掛著宣導標語，沿途逛大街當起宣導大使，受到注目吸睛。

▲台南市警善化分局前往善化區「牛墟市集」，執行交安及防疫等宣導，警衛犬「霸王」也參與其中，身前掛著宣導標語，受到注目吸睛。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警善化分局前往善化區「牛墟市集」，執行交安及防疫等宣導，警衛犬「霸王」也參與其中，身前掛著宣導標語，受到注目吸睛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

善化分局希望藉由民間力量的參與，使宣導效果接地氣，深化民眾「交通安全」觀念，進而減少交通事故的發生。此次連假宣導，警衛犬「霸王」也參與其中，身前掛著宣導標語，沿途逛大街當起宣導大使，希藉由「霸王」的萌樣讓民眾加深印象，在苦悶防疫期間，以創意方式宣導作法，也讓路過民眾會心一笑，民眾說：「狗狗很吸引人、很可愛，因為看到狗所以就多看一點，會多注意一點」，可見汪星人魅力成功達到宣導效果。

▲台南市警善化分局前往善化區「牛墟市集」，執行交安及防疫等宣導，警衛犬「霸王」也參與其中，身前掛著宣導標語，受到注目吸睛。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警善化分局前往善化區「牛墟市集」，執行交安及防疫等宣導，警衛犬「霸王」也參與其中，身前掛著宣導標語，受到注目吸睛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「防疫無缺口、酒駕零容忍」，在此疫情嚴峻時期，市長黃偉哲除關心防疫工作並針對酒後駕車非常重視，善化分局持續針對轄內易肇事路段規劃取締酒後駕車勤務，經統計至2020年3月底止，發生酒後駕車肇事傷亡案件7件7人，已較去年減少4件4人。▲台南市警善化分局前往善化區「牛墟市集」，執行交安及防疫等宣導，警衛犬「霸王」也參與其中，身前掛著宣導標語，受到注目吸睛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

善化警副分局長陳敏雄表示，當前防疫工作與防制酒後駕車一樣重要，希望能藉由多元方式來宣導防疫與交通安全正確觀念，使其能更貼近與關懷民眾。

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