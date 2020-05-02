全球逾23萬死亡！新冠病毒讓患者平均「少活13年」

▲新冠病毒已帶走23萬多條人命。（圖／路透）

實習記者崔子柔／綜合報導

新冠肺炎至今已奪走全球逾23萬人性命。蘇格蘭近日一則研究顯示，染上新冠肺炎的患者大幅減少本可存活的時間，且不論他們本身是否有其他疾病，壽命都會大幅度縮短，平均男性死者少活13年，女性則少活11年。

綜合外媒報導，蘇格蘭公共衛生局（Public Health Scotland）、蘇格蘭格拉斯哥大學（Glasgow University）科學家組成的團隊近日發布研究結果，他們以義大利新冠肺炎死者作為資料庫，並考量死者本身患有的其他疾病，包括心臟方面疾病、心律不整、中風、高血壓、糖尿病、阿茲海默症、癌症等。

比對界衛生組織（WHO）針對上述疾病發展出的壽命年限量表後，團隊計算出每位染上新冠肺炎的死者壽命平均減少10年以上。這份研究想傳達的是，就算死者本身就患有疾病，但在染上新冠肺炎後會再大幅減短原本的壽命。

▲各國正馬不停蹄地開發疫苗。（圖／路透社）



研究領導者、格拉斯哥大學麥卡利斯特博士（David McAllister）表示，新冠肺炎對壽命的影響程度和冠狀動脈心臟病（coronary heart disease）及一般肺炎相當。

另外，染上新冠肺炎的死者當中，以原先患有高血壓的人比例最多，高達73%，再來依序是糖尿病31.3%、心臟疾病27.8%、心律不整23.7%。