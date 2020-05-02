▲美中關係緊繃和財報利空，美股重挫622點。（圖／路透社）
文／中央社紐約1日綜合外電報導
美中針對冠狀病毒疾病相互指責，導致雙方關係緊繃，加上亞馬遜（Amazon）、埃克森美孚公司（Exxon Mobil）等企業財報令人失望，美股今天重挫。
道瓊工業指數終場下跌622.03點，或2.56%，收在23723.69點；標準普爾500指數下跌81.72點，或2.81%，收在2830.71點。
以科技股為主的那斯達克指數下跌284.602點，或3.20%，收在8604.949點。
▲美中關係緊繃和財報利空，美股重挫622點。（圖／路透社）
文／中央社紐約1日綜合外電報導
美中針對冠狀病毒疾病相互指責，導致雙方關係緊繃，加上亞馬遜（Amazon）、埃克森美孚公司（Exxon Mobil）等企業財報令人失望，美股今天重挫。
道瓊工業指數終場下跌622.03點，或2.56%，收在23723.69點；標準普爾500指數下跌81.72點，或2.81%，收在2830.71點。
以科技股為主的那斯達克指數下跌284.602點，或3.20%，收在8604.949點。
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