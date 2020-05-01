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美軍EP-3E進入台灣防空識別區　「之字路徑」往返台海–巴士海峽

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▲▼美軍EP-3E偵察機呈現「之字飛行」路徑，而且進入了台灣的防空識別區。（圖／翻攝自Aircraft Spots推特）

▲美軍EP-3E偵察機呈現「之字飛行」路徑，而且進入了台灣的防空識別區。（圖／翻攝自Aircraft Spots推特）

記者林彥臣／綜合報導

推特「飛機守望」（Aircraft Spots）發布的訊息指出，一架美軍EP-3E電子偵察機4月30日下午，以「之字路徑」往返台灣海峽與巴士海峽之間，甚至還有軍事專家指出這架EP-3E根本就進入了台灣的防空識別區。戰略學者張競則指出，依據飛行路徑，顯然大陸南澳島與汕頭，台灣台南、嘉義與澎湖，菲律賓呂宋西部沿海與大陸所控領之黃岩島，都有可能是這架EP-3E主要測向信號源目標所在地。

中華戰略學會研究員、前中權艦長張競分析指出，該架EP-3電子信號偵搜機所顯現飛行路徑，證明其正在該空域進行信號源測向定位，此種反覆飛行所構成之三角形軌跡，其實是電子信號截收測向「之字航法」(zigzag)進階模式，三角各邊端點，取其中點作為垂足，垂線向外延伸即為測向目標信號源所在軸向。

▲▼美國空軍EP-3E電子偵察機。（圖／路透社）

▲美軍EP-3E電子偵察機。（圖／路透社）

張競分析，該處空域本來就是國際航線未曾穿越空隙所在，周邊各國空中兵力經常在此處被稱為「甜甜圈空洞」(doughnut hole)之空域進行演習訓練，因此美軍電子情報偵搜機在不影響國際民用航空活動前提下，選擇該空域實施信號源測向定位飛航作業，其實亦有其無奈之處。

張競提醒，此種電子信號測向任務必須經常實施，若不是用來確認已經登錄之電子作戰序列(electronics order of battle)情報檔內之信號源位置未曾變更，就是在接獲其他情報資料顯示，某處顯現出兵力集結徵候，針對兵力集結海域或地區開始蒐集電子信號特徵，以便辨識所集結進駐之艦艇、戰機、導彈部隊或是其他可由電子信號加以辨識確認之部隊與兵力。因此每次解放軍在東南沿海集結演訓時，美軍電子偵察機必然就會現身，其實就是這個道理。

針對另有分析指出，美軍EP-3型機可能針對中國大陸在台灣海峽最淺處的「台灣灘」附近海域抽取海砂活動進行監測，因為有專家指出最近解放軍暗中抽砂，希望在台灣灘建構潛艦伏擊航道，張競則是認為這種說法真是完全缺乏對中國大陸抽砂填海作業能量之基本認識，更是完全不理解台灣灘附近海域實際海運活動狀況。

張競強調，軍事作戰是依據社會活動狀況，才會產生「攻者所必取、守者所必固」之戰略要地，同樣若是要產生破壞或是保護海上交通線之海上爭戰，亦是發生在海運活動匯集之扼制點周邊海域，至於台灣灘周邊海域以非專業作業船隻抽砂，就算挖出個潛艦作業航道，預備戰時在該處設置伏擊陣地，恐怕最後是無法守株待兔順利接戰，因為完全搞錯航運活動態勢。

▲▼空軍罕見公布航跡示意圖。（圖／空軍提供）

▲台灣防空識別區示意圖。（圖／空軍提供）


軍事部落客王臻明則認為，在台灣西南方外海以三角型航線的方式徘徊不去，「真好奇美軍在偵蒐什麼東西」，而這次這種三角型航線，就是典型的偵蒐作業飛行模式，「擺明了就是監看什麼東西」這很難再拗說是路過了吧，而且這個位置百分之百在台灣的防空識別區裡。

美EP-3E電子偵察機是美國海軍唯一的一種陸基信號情報偵察機,由洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin Corp.）製造，主要任務是獨自或與其他飛機一起在國際空域執行飛行任務，為飛行方隊的司令官提供有關敵方軍事力量戰術態勢的實時資訊，在公海海域為己方人員提供相關情報，機組人員可以透過對情報數據的分析，確定偵察區域的戰術環境，並將相關資訊盡快傳送到上級領導機關，以便各級決策者可以針對關鍵性的進展情況做出決策。

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