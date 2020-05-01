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專家預測「美國疫情延燒2年」！秋冬第二波大爆發　感染人數達70%

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▲▼紐約曼哈頓醫護人員運送一名患者進入醫院。（圖／路透）

▲紐約曼哈頓醫護人員運送一名患者進入醫院。（示意圖，與本文無關／路透）

記者吳孟臻／綜合報導

新冠肺炎在全球大流行，美國為確診數、死亡數最多的國家。傳染病學專家預測，美國疫情將會持續擴散長達1年半至2年、60%至70%的人口感染。他建議政府要做好面對最壞狀況的準備，應對秋冬的第二波大流行。

新冠肺炎在全球肆虐，其中美國成為受災最嚴重的國家。根據約翰霍普金斯大學網站疫情統計，截至台灣時間30日上午6點30分，美國已有超過103萬人確診，6萬人死亡。長期觀察流行疫情的明尼蘇達大學傳染病研究及政策中心主任邁克爾奧斯特霍（Michael Osterholm）表示，美國新冠肺炎疫情將持續擴散，時間長達1年半至2年，直到60%至70%的人口染疫。

▲美國,芝加哥,醫護,新冠肺炎。（圖／路透）

▲醫護人員替病人治療。（示意圖／路透）

奧斯特霍做流行病風險研究超過20年，並提供多任總統專業的建議。這次他與哈佛大學公共衛生學院流行病學家利普西奇（Marc Lipsitch）、前美國疾病管制與預防中心流行病學家摩爾（Kristine Moore）、歷史學家巴瑞（John Barry）針對新冠肺炎疫情一同研究，做出上述預測。

他們建議美國當局要準備應對最糟的情況，包含秋冬的第二波疫情大流行。即使情況沒有如預期那麼糟，仍會有大量的民眾死亡。此外，他們也呼籲政府停止釋放疫情會停歇的消息，反而要做好長期抗戰的準備。

▲▼紐約布魯克林一間醫療中心，醫護人員將病逝的患者推出院外讓殯葬業者接手後事。（圖／路透）

▲紐約布魯克林醫護人員將病逝的患者推出院外，讓殯葬業者接手後事。（示意圖／路透）

根據奧斯特霍專家團隊的研究，他們分析出以下三種疫情狀況，美國政府必須針對最糟的第二種狀況想出應對方法。

狀況一：第一波疫情在2020年春天發生，夏天伴隨幾波小疫情，情況持續1至2年，直到2021年某個時間點才會稍稍和緩。

狀況二：第一波疫情後，在秋冬會有更大一波的疫情爆發，2021也會有至少一波以上的小疫情。此情況與1918-1919年的流感大流行類似，政府必須想出緩解措施，以防疫情持續擴大，同時要防止醫療系統超出負荷。

狀況三：疫情會以緩慢的方式持續傳播，雖然確診數和死亡數會繼續增加，但情況沒有第二種來得危急。

奧斯特霍專家團隊的研究報告裡也有提到新冠肺炎的疫苗研發。他們表示，或許疫苗能發揮效用阻擋新冠肺炎，但最快必須等到2021年。如果這段期間內疫情有發生任何變化，疫苗將會延後問世。

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