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美國批准對菲律賓出售12架「攻擊直升機」　6架阿帕契入列

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▲▼美軍AH-64E阿帕契直升機。（圖／翻攝美國陸軍官網）

▲美國將出售6架AH-64E阿帕契直升機。（圖／翻攝美國陸軍官網）

記者林彥臣／綜合報導

美國國務院批准對菲律賓出售12架攻擊直升機和附加裝備，總價值近20億美元（折合新台幣597億），美國國防部軍事合作局30日也在網站上發佈這項消息，12架攻擊直升機，包括6架AH-64E「阿帕契」直升機（AH-64E Apache，價值15億美元）、 6架貝爾AH-1Z「蝰蛇」直升機（Bell AH-1Z Viper，價值4.5億美元）。

根據《衛星通訊社》報導指出，合約中的附屬裝備，包括備用發動機、幾百枚飛彈及其雷射制導系統、機炮彈藥，以及其它培訓系統和戰鬥應用系統。

▲▼AH-1Z「蝰蛇」直升機是由貝爾直升機公司製造，最高時速可達每小時411公里。（圖／翻攝自維基百科）

▲AH-1Z「蝰蛇」直升機是由貝爾直升機公司製造，最高時速可達每小時411公里。（圖／翻攝自維基百科）

文件中提到，菲律賓考慮利用AH-64E阿帕契直升機和貝爾AH-1Z「蝰蛇」直升機，對本國的攻擊直升機機庫進行現代化改造，「這批武器和技術支持裝備的銷售將不會改變地區的軍事平衡」。

雖然美國國防部允許出售攻擊直升機，但並不意味著這個交易一定會進行，這只是協商程序的一個必要部分。

美國國防部負責印太事務的助理部長薛瑞福（Randall Schriver）2018年曾表示，在華盛頓是更有利的合作夥伴的情況下，菲律賓計劃採購俄羅斯軍用技術裝備可能該國損害與美國的合作。

在評論菲律賓採購俄羅斯軍用技術裝備的計劃時，薛瑞福在馬尼拉回應媒體表示，菲律賓「應該好好考慮這一點」。

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