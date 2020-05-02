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愛與瘋狂的承諾：柏林藝術家Leila Hekmat上演家庭悲喜劇

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《CROCOPAZZO!》的海報令人想起1970年代的義大利恐怖鉛黃電影（giallo film）美學，也預示了《CROCOPAZZO!》的戲劇走向。該劇由Leila Hekmat創作，在柏林Isabella Bortolozzi畫廊演出。

事實上，一跨過畫廊的門檻，觀眾即可明白戲劇已經開始演出，《CROCOPAZZO!》的結構相當複雜，因為其中包含許多元素。

在帶有電視音效的舞台上，從一位頭頂藍色頭髮、身著唱詩班袍子但面無表情的人形模特兒開始。自我介紹為主持人的演員，接著介紹各個角色出場。

各個角色在聚光燈下表演，穿插台詞與歌舞演出，而劇情的高潮點，是「母親」在鄉村音樂的聲軌中出現。當她出場時，原本坐在觀眾席的眾演員突然湧上舞台，接著又有新角色進到聚光燈下表演⋯⋯

請繼續往下閱讀...

這整齣戲劇受到1950-1960年代的電視秀啟發，所有角色都穿著綠色舞台裝，他們的天鵝絨與緞子服裝，與中世紀吟遊詩人、聖職人員與牛仔穿的服飾皆融為一體，且他們全都做了18世紀風格的髮型，儘管不用全體都這麼打扮。

演員持續隨著歌舞經歷這趟悲喜劇的旅程，他們薑黃的髮色與孩子氣的態度是其共同的基因或是家族的瘋狂扮裝要求。

文／Gabriela Acha
圖文來源／Mousse Magazine 

（完整文章請看城市美學新態度

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Leila Hekmat戲劇歌舞劇鉛黃電影家庭悲喜劇

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