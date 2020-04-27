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謀取暴利！口罩無過濾效果　陸嚴打違法家庭工廠「全清場」

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▲▼ 口罩,家庭作坊,原料。（圖／翻攝　澎派新聞）

▲大陸不少家庭小工廠也生產口罩，品質堪慮，如今被政府盯上清場。（示意圖／翻攝　澎派新聞）

記者任以芳／綜合報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情爆發後，口罩生產的核心材料熔噴不織布，身價水漲船高，仿冒原料也充斥市場。大陸政府為了拚品質，嚴打不合格的家庭小工廠。據了解，已經有數百家違法工廠被清場。

根據大陸澎湃新聞指出，大陸一噸熔噴布，市場價格高達幾十萬（單位：人民幣，同下），尤其疫情在全球暴發後，熔噴不織布價格上漲非常離譜，市場一天一個價，成為口罩產業鏈上最為緊張的生產物料。

▲▼大陸口罩熔噴布身價暴漲。（圖／翻攝　澎派新聞）

▲大陸口罩原料熔噴不織布身價暴漲。（圖／翻攝　澎派新聞）

其中，大量不合法、不合規家庭校小工廠生產工廠突然爆增。大陸常州孟河鎮一位知情者表示，生產熔噴不織布的小型機器，從最初的1台幾萬漲價到10多萬，模具從幾千元，一下子漲價到7萬元，到後來甚至「有錢也買不到機器。」

家庭小工廠除了擾亂正規生產經營秩序，以及消費者權益，安全衛生是最大隱患。不少加工者最基本的手套、頭套都不戴。大陸常州工程職業技術學院檢驗檢測學院院長黃一波接受訪問時表示，「從一些家庭工廠賣出去的機器、模具，生產出的熔噴布，產品品質根本無法得到保障，口罩達不到過濾效果。」

▲▼ 口罩,家庭作坊,原料。（圖／翻攝　澎派新聞）

▲大陸嚴格要求正規口罩工廠生產制度。（圖／翻攝　澎派新聞）

該報導指出，對於這種不正常的生產和經營現象，大陸中央和地方各級政府部門十分重視。已經進行集中清理、整頓熔噴布上下游產業鏈的發展，一大批家庭作坊工廠已被「清理出場」，改由國家隊與正規工廠生產。

大陸各地進行整治行動，舉例，常州孟河鎮政府會同區市場監管局孟河分局等部門，向所有企業下發了《關於規範熔噴布生產經營秩序告知書》，對主要涉及超範圍經營、產品生產無標，使用未經註冊特種設備等方面的企業，開具責令改正通知書。

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