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偷汽水逼赤腳踩狗屎　10歲妹遭「悶成塑膠箱屍」6hrs才開箱已全身凹折斷裂！

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 ▲▼家暴,受虐,女童,男童,性侵。（圖／123RF）

▲女童因為偷汽水被虐待，關進塑膠箱悶死。（圖／示意圖／123RF）

記者陳亭伃／綜合報導

美國亞利桑那州2011年發生一起令人心酸的女童命案。一名10歲的小女孩因被認定偷了一罐冰汽水，竟遭到一對男女虐待，除了逼迫小女孩吃辣椒醬之外，還要求她踩狗屎等排泄物，最後更將小女孩關在塑膠箱內長達六小時，導致最後缺氧死亡。

根據英國《每日郵報》報導，10歲女孩阿梅（Ame Deal）因為被認定偷竊汽水，未料卻遭到艾倫（John Michael Allen）教訓，不僅跟妻子逼迫阿梅吃狗屎、赤腳踩鋁罐、吃辣椒醬，更被惡意丟進冰冷的游泳池中，平時就已經常常遭到拳打腳踢，沒想到艾倫逼迫阿梅進到一個塑膠箱，接著關著至少6小時。

直到隔天被艾倫的妻子發現，阿梅早就因為缺氧而在塑膠箱內斷氣。警方調查，可憐的小阿梅從小時常遭到家人無故虐待，且身上也有大大小小的傷痕；法官開庭時表示，蒐集大量證據證明艾倫以殘忍的方式殺害阿梅，並且提起3項兒童虐待相關罪名，此外艾倫的妻子薩曼莎（Sammantha Allen）也被以謀殺起訴。

而關著阿梅的箱子不到100公分，但阿梅卻已經是120公分的孩子，可見在裡面的壓縮，這讓社福單位、法官相當憤怒。亞利桑那州兒福機構表示，在阿梅過世前都未收到相關虐待通報，但在阿梅搬到亞利桑那州前居住在猶他州，當地曾有「受虐紀錄」。

資料上紀錄，從小生長在複雜環境的阿梅，在母親被親戚虐待後離開家庭，但並未帶著女兒，阿梅的親生父親則是因案入監服刑14年，因此她的監護人為姑姑（案後判刑24年）；另外阿梅的祖母則是被判刑10年。

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