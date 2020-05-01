防疫抗疫辛苦了！　黃偉哲率義消總隊慰問消防人員辛勞

▲台南市長黃偉哲及台南市義勇消防總隊總隊長黃崇銘暨總隊幹部，慰問防疫期間消防局執勤消防人員辛勞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲率消防局梁全順副局長及台南市義勇消防總隊總隊長黃崇銘暨總隊幹部，慰問防疫期間消防局執勤消防人員辛勞，台南市義消總隊總隊長黃崇銘表示，消防人員防疫勤務為防疫工作之最前線，特別致贈餐盒向全體消防人員加油打氣，以表達關懷及感謝之意，並給予辛勞的同仁作精神上最大的鼓勵。

台南市長黃偉哲感謝消防人員在防疫期間，忍受穿著悶熱的防護裝備載運病患及運送後之後續車輛及各項裝備消毒，也特別關心消防人員心理壓力，消防局李明峯局長表示，消防局人事室設有提供關懷諮商窗口，可隨時提供同仁諮商。

台灣在這波新冠肺炎疫情中，從中央到地方都嚴陣以待，台南市消防局為因應此波疫情在3月成立專責防疫救護隊，負責載送台南市確診及疑似案例。

消防人員為新冠肺炎防疫機制之前鋒，119救災救護指揮中心受理疑似個案救護勤務後，先進行第一次口詢TOCC後，一邊請出勤人員準備穿著全身防護裝備（防護面罩、N95口罩、防水隔離衣）；另一邊請台南市衛生局協調適當醫療院所之負壓隔離病床，並請醫護人員做好接受患者準備，救護人員到達現場後，經過專業判斷及處置後，送往衛生局指定之醫療院所；消防局從電話口詢、接觸評估以及橫向聯繫，使醫療院所得掌握患者準確訊息並做好病房及治療準備，使患者能得到最好的照護，民眾能夠安心。而將患者送往醫院後，也不代表勤務的結束，仍有救護車、救護裝備、個人防疫裝備之清理消毒，以確保搭乘救護車患者之安全。

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