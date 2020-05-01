歡慶51勞動節　黃偉哲感謝清潔隊員辛勞付出

▲台南市環保局5月1日在北區清潔隊，歡慶51勞動節慰勞清潔隊員終年辛勞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市環保局5月1日在北區清潔隊，歡慶51勞動節慰勞清潔隊員終年辛勞，同時北區區隊也榮獲2019年度區隊服務績效評比組別冠軍，由環保局長謝世傑公開頒發獎狀，表揚鼓勵每位隊員平日工作辛勤成果，期勉為市容環境持續打拼衝第一。

本次區隊服務評比分3組進行考核，共有11個區隊成績優異獲獎，由北區、白河及將軍清潔隊分別勇奪各組第1名，其中考核項目包含市容環境整潔、服務品質、登革熱防疫等工作，以確保提供民眾更乾淨、安心、滿意的清淨家園。

黃偉哲市長表示，市容整潔是市府門面，環保局各區清潔隊是維護市容環境的第一線，為感恩清潔隊員熱心服務，終年盡心盡力的從事一般廢棄物清理及災後環境復原、登革熱、新冠病毒防疫消毒工作，特舉辦活動並祝全體隊員勞動節快樂，期勉繼續提供市民最好的服務，以維護優質的生活環境。

環保局長謝世傑除了向全體清潔隊員賀節外，另針對在此防疫期間，所有清潔隊員的全力投入消毒及環境清潔的工作表達萬分感謝，也感謝市民朋友對環保局清潔隊員工作的肯定與支持。會中隊員亦發表感言，轄區內環保清潔的工作是一件繁重且吃力的勞力，無論風吹雨打日曬雨淋皆要如期完成，感謝市長細心的關懷及市民的支持，所有隊員會全力為市容整潔持續付出，提供市民更安全、更乾淨且舒適之良好居住環境品質。

謝世傑局長進一步表示，為讓市民隨時隨地有舒適乾淨的環境，強調清掃無假期，環保局清潔隊員天天出勤掃地，時時維持乾淨市容。在此51勞動節勉勵清潔隊員：「做任何一件事情並沒有所謂的最好，只有更好」，藉此佳節的慰勞，來提昇清潔隊員的工作士氣，並持續保持著愉快心情，以提供更好的服務品質，方能獲得全體市民再次肯定，繼續為市民作優質服務。

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