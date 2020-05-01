51連假南警忙不停　結合五力宣導交安與防疫！

▲51連假一連三天，台南市警局所屬各分局，在轄區內觀光景點全力疏導交通及結合民眾宣導防疫措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

51勞動節連續假期，5月1日起至5月3日外出旅遊人車增多，台南市警局所屬各分局為確保轄區車流順暢，規劃重要聯外道路及轄區熱門景點交通疏導及防疫宣導勤務，期盼民眾快樂出遊平安回家。

「假要休，防疫也要做！」，市警一分局於51連假期間不僅利用建置的路口監視系統，並輔以交通部1968 APP人潮示警功能，監看各聯外重要路口及本轄知名觀光景點大東夜市周邊人、車流狀態，更透過現場實地觀測，透過警察廣播電臺線上託播功能，即時提供第一手資訊，以更貼近民眾旅遊需求。

市警一分局分局長鄭榮崑1日晚上親率警力在場執行夜市外圍交通疏導勤務，為減少人車交織造成危險，採取分隔島缺口管制措施，勸導取締林森路段併排違停及行人任意穿越車道，以維護交通安全，另協勤巡守隊、志工、義警、民防等民力，自主性宣導防疫措施，舉標語提醒民眾保持安全社交距離；夜市管理中心自主管理，針對遊客廣播呼籲防疫事宜，也要求攤商務必戴上口罩及量測額溫。警力、民力、業者三管齊下交安與防疫宣導，使來臺南消費者更為安心。

為減少交通事故發生，保障用路人生命、身體、財產之安全，及因應51勞動節連假即將到來，永康分局結合民間五力（義警、民防、警友、守望相助隊、志工）深入轄區重要路口，向民眾進行交通安全宣導活動，提醒民眾注意勿有違規停車、闖紅燈、酒後駕車等交通違規行為，避免車禍憾事發生。

51連假期間，永康分局將加強各瓶頸路段之交通整頓，針對永康區內交通要道、車站，提早因應規劃交通疏導計畫，在永康區2處交流道（大灣交流道、永康交流道）、2處火車站(永康火車站、大橋火車站)及重要樞紐道路中華路、中山南（北）路、中正南（北）路、大灣路，規劃交通疏導作為，於尖峰時段確實引導管制人車，避免道路壅塞，籲請用路人遵從警察指揮，嚴禁於道路紅線違規停車及併排停車，共同維護行車順暢與安全，讓民眾交通平安順暢，歡度假期。本分局也將善用科技，成立Line通訊群組及監看路口監視器，掌握最新路況，遇有路況即時透過廣播電台提醒用路人即早使用替代道路，並跨局處橫向聯繫，與高公局、交通局等市府團隊相互合作，發揮最大效益。

永康分局長呂世明提醒民眾，五一連續假期外出旅遊，如遇各路段車多壅塞，請用路人遵守交通管制措施及指示牌引導路線耐心行駛，配合員警指揮手勢循序行進；另外呼籲用路人嚴禁於道路紅線違停、併排停車，保持路口淨空，並再次呼籲行經路口務必禮讓行人；為了保障生命安全，切記不要酒後駕車，共同維護行車順暢及安全。

市警歸仁警分局邀請市議員許又仁、鄭佳欣、區長柳世雄、南興里里長朱璟漢、歸仁警友辦事處薛文祥主任，及結合轄內民防、義警、巡守隊、志工等協勤民力，並出動真人版警察人形立牌本尊，共同至轄內易人潮聚集之歸仁圓環，宣導民眾出遊務必遵守「戴口罩、勤洗手及保持社交安全距離」等防疫措施以及行車注意交通安全。

歸仁警分局表示，防疫與遵守交通規則一樣重要，都是為了民眾的生命安全著想。連假期間市長黃偉哲歡迎大家來臺南玩，而警方的服務不打烊，執行各項交通疏導與管制措施時，請民眾要配合警方指揮，減少交通壅塞，遵守交通規則，才能降低事故發生機率。同時請出遊民眾也要做好防疫措施，降低感染風險，保護好自己及他人的身體健康與安全。

佳里分局宣導團結合51連假氣氛，為達交安與防疫宣導效果，特由副分局長陳俊凱、交通組長曾靜欽、巡官李晟邦、所長楊晉權暨志工、民防、義警及巡守隊等五力，攜帶標語手舉牌、深入轄區七股鹽山、蕭壠文化園區等光觀景點及海產餐廳進行交通安全及防疫宣導，以有獎徵答方式贈送防疫物資-口罩、乾洗手酒精、抗菌藥皂及火鶴花束等宣導品，祈祝交通、治安及疫情都「吼賀」(台語諧音，意即好的，沒問題)，受到遊客及市民熱情回應，紛紛豎起大拇指比讚。

佳里分局交通組巡官李晟邦表示，為配合國內51勞動節連假政策，考量許多勞工朋友趁機攜帶家人外出各地旅遊景點舒展身心，佳里分局規劃連續假期交通疏導暨防疫專案勤務，1日連假首日針對轄區蕭壠文化園區、七股潟湖搭船處、三股黑面琵鷺賞鳥區、七股鹽山及三股海產街等人潮易聚集場所及旅遊景點，加強交通疏導作為，並運用民力手持防疫、交通宣導標語手舉牌，配合宣導勤洗手、戴口罩及社交安全距離，俾使各地遊客前來台南市享受市長黃偉哲倡導「安全旅遊」，感受宜居城市的熱情。

佳里分局宣導團於三股海產街巧遇市議員王錦德及七股區三股里長黃仙立等人用餐，適時作交通安全及防疫宣導，並籲請商家室內桌距維持在1.5公尺以上，保持社交安全距離，客人勤洗手、無差別戴口罩，假期用餐心情輕鬆，防疫作為不放鬆。里長黃仙立對於佳里分局員警上下一心，配合政府政策，落實防疫宣導，表示高度肯定。

佳里分局長斯儀仙呼籲，51連假期間，民眾出遊時應遵守交通規則，佳里分局將加強實施各項交通管制、執法與疏導措施，以應對車流與人潮，除避免交通壅塞與事故外，並配合中央流行疫情指揮中心政策，即時監控並預警本轄安西夜市、蕭壠文化園區、六孔遊客中心、南灣碼頭及黑面琵鷺賞鳥亭等熱門景點，人潮過多時，採取車流管制，以避免群聚感染風險及防疫破口。

台南市新化分局親至虎頭埤風景區宣導防疫工作，呼籲民眾前往各菜市場、夜市、廟宇等人潮易聚集地，應配合中央流行疫情指揮中心及台南市政府政策，遵守室內一點五公尺、室外一公尺以上社交安全距離、戴口罩、勤洗手並注意咳嗽禮節，做好防範措施避免群聚感染風險。

新化分局交通組組長張宏年結合國小導護志工及分局員警交通崗，於路口進行交通安全宣導，三方合作將防疫工作與交通安全宣導工作效能發揮到極致。新化分局交通組組長張宏年表示，五一連假期間，新化分局不僅會於尖峰時段在各易壅塞路段規畫交通崗疏導外，亦配合虎頭埤風景區進行每二小時車輛及人潮觀測，若遊客達到警示人數，分局員警將於路口進行人流管制，以利掌握交通車流狀況。

新化警分局長許芳毅表示，為維護連假交通順暢，將派員加強各主要道路交通整理與疏導，亦請民眾多加使用地下停車場及附近路邊停車格，勿貪圖一時方便，任意違規停車及違規行駛，警方將加強周邊道路違規停車勸導、取締及拖吊，維持交通順暢及確保用路人行車安全。同時呼籲駕駛朋友們務必配合中央流行疫情指揮中心所發布之最新資訊，出遊時請遵守交通安全相關規則，為避免群聚感染風險，請保持社交安全距離，全民為防疫盡心力。

市警五分局除在臺南火車站、臺南轉運站等交通轉運站及重要聯外道路台17甲線中華北路沿線派員交通疏導外；並依「高速公路1968」APP人潮警示熱點，針對本轄「文賢商圈」，在好市多COSTCO、小北觀光夜市、花園夜市營業時段，在各觀光景點人潮湧現時，即時派員進行疏導及宣導安全社交距離，避免產生防疫破口。



第五分局分局長陳錦文呼籲「行車多禮讓，安全有保障」，本分局刻正示範道路交通大執法專案工作，加強取締酒後駕車、闖紅燈、未依規定兩段式左轉及違規停車等易肇事違規態樣，109年第1季致人傷亡交通事故已較去年同期下降近2成。防疫期間，請民眾在出遊同時，也要做好個人保護措施，遵守「室內1.5公尺，室外1公尺」安全社交距離。出入人潮擁擠之場所，請落實全程戴口罩、勤洗手等防護措施，才能「快樂出門，健康回家」。

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