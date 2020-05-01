　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

51連假南警忙不停　結合五力宣導交安與防疫！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲51連假一連三天，台南市警局所屬各分局，在轄區內觀光景點全力疏導交通及結合民眾宣導防疫措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲51連假一連三天，台南市警局所屬各分局，在轄區內觀光景點全力疏導交通及結合民眾宣導防疫措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

51勞動節連續假期，5月1日起至5月3日外出旅遊人車增多，台南市警局所屬各分局為確保轄區車流順暢，規劃重要聯外道路及轄區熱門景點交通疏導及防疫宣導勤務，期盼民眾快樂出遊平安回家。

▲51連假一連三天，台南市警局所屬各分局，在轄區內觀光景點全力疏導交通及結合民眾宣導防疫措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲51連假一連三天，台南市警局所屬各分局，在轄區內觀光景點全力疏導交通及結合民眾宣導防疫措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「假要休，防疫也要做！」，市警一分局於51連假期間不僅利用建置的路口監視系統，並輔以交通部1968 APP人潮示警功能，監看各聯外重要路口及本轄知名觀光景點大東夜市周邊人、車流狀態，更透過現場實地觀測，透過警察廣播電臺線上託播功能，即時提供第一手資訊，以更貼近民眾旅遊需求。

▲51連假一連三天，台南市警局所屬各分局，在轄區內觀光景點全力疏導交通及結合民眾宣導防疫措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警一分局分局長鄭榮崑1日晚上親率警力在場執行夜市外圍交通疏導勤務，為減少人車交織造成危險，採取分隔島缺口管制措施，勸導取締林森路段併排違停及行人任意穿越車道，以維護交通安全，另協勤巡守隊、志工、義警、民防等民力，自主性宣導防疫措施，舉標語提醒民眾保持安全社交距離；夜市管理中心自主管理，針對遊客廣播呼籲防疫事宜，也要求攤商務必戴上口罩及量測額溫。警力、民力、業者三管齊下交安與防疫宣導，使來臺南消費者更為安心。

▲51連假一連三天，台南市警局所屬各分局，在轄區內觀光景點全力疏導交通及結合民眾宣導防疫措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為減少交通事故發生，保障用路人生命、身體、財產之安全，及因應51勞動節連假即將到來，永康分局結合民間五力（義警、民防、警友、守望相助隊、志工）深入轄區重要路口，向民眾進行交通安全宣導活動，提醒民眾注意勿有違規停車、闖紅燈、酒後駕車等交通違規行為，避免車禍憾事發生。

▲51連假一連三天，台南市警局所屬各分局，在轄區內觀光景點全力疏導交通及結合民眾宣導防疫措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲51連假一連三天，台南市警局所屬各分局，在轄區內觀光景點全力疏導交通及結合民眾宣導防疫措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲51連假一連三天，台南市警局所屬各分局，在轄區內觀光景點全力疏導交通及結合民眾宣導防疫措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

51連假期間，永康分局將加強各瓶頸路段之交通整頓，針對永康區內交通要道、車站，提早因應規劃交通疏導計畫，在永康區2處交流道（大灣交流道、永康交流道）、2處火車站(永康火車站、大橋火車站)及重要樞紐道路中華路、中山南（北）路、中正南（北）路、大灣路，規劃交通疏導作為，於尖峰時段確實引導管制人車，避免道路壅塞，籲請用路人遵從警察指揮，嚴禁於道路紅線違規停車及併排停車，共同維護行車順暢與安全，讓民眾交通平安順暢，歡度假期。本分局也將善用科技，成立Line通訊群組及監看路口監視器，掌握最新路況，遇有路況即時透過廣播電台提醒用路人即早使用替代道路，並跨局處橫向聯繫，與高公局、交通局等市府團隊相互合作，發揮最大效益。

▲51連假一連三天，台南市警局所屬各分局，在轄區內觀光景點全力疏導交通及結合民眾宣導防疫措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永康分局長呂世明提醒民眾，五一連續假期外出旅遊，如遇各路段車多壅塞，請用路人遵守交通管制措施及指示牌引導路線耐心行駛，配合員警指揮手勢循序行進；另外呼籲用路人嚴禁於道路紅線違停、併排停車，保持路口淨空，並再次呼籲行經路口務必禮讓行人；為了保障生命安全，切記不要酒後駕車，共同維護行車順暢及安全。

▲51連假一連三天，台南市警局所屬各分局，在轄區內觀光景點全力疏導交通及結合民眾宣導防疫措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲51連假一連三天，台南市警局所屬各分局，在轄區內觀光景點全力疏導交通及結合民眾宣導防疫措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警歸仁警分局邀請市議員許又仁、鄭佳欣、區長柳世雄、南興里里長朱璟漢、歸仁警友辦事處薛文祥主任，及結合轄內民防、義警、巡守隊、志工等協勤民力，並出動真人版警察人形立牌本尊，共同至轄內易人潮聚集之歸仁圓環，宣導民眾出遊務必遵守「戴口罩、勤洗手及保持社交安全距離」等防疫措施以及行車注意交通安全。

▲51連假一連三天，台南市警局所屬各分局，在轄區內觀光景點全力疏導交通及結合民眾宣導防疫措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

歸仁警分局表示，防疫與遵守交通規則一樣重要，都是為了民眾的生命安全著想。連假期間市長黃偉哲歡迎大家來臺南玩，而警方的服務不打烊，執行各項交通疏導與管制措施時，請民眾要配合警方指揮，減少交通壅塞，遵守交通規則，才能降低事故發生機率。同時請出遊民眾也要做好防疫措施，降低感染風險，保護好自己及他人的身體健康與安全。

▲51連假一連三天，台南市警局所屬各分局，在轄區內觀光景點全力疏導交通及結合民眾宣導防疫措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

佳里分局宣導團結合51連假氣氛，為達交安與防疫宣導效果，特由副分局長陳俊凱、交通組長曾靜欽、巡官李晟邦、所長楊晉權暨志工、民防、義警及巡守隊等五力，攜帶標語手舉牌、深入轄區七股鹽山、蕭壠文化園區等光觀景點及海產餐廳進行交通安全及防疫宣導，以有獎徵答方式贈送防疫物資-口罩、乾洗手酒精、抗菌藥皂及火鶴花束等宣導品，祈祝交通、治安及疫情都「吼賀」(台語諧音，意即好的，沒問題)，受到遊客及市民熱情回應，紛紛豎起大拇指比讚。▲51連假一連三天，台南市警局所屬各分局，在轄區內觀光景點全力疏導交通及結合民眾宣導防疫措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

佳里分局交通組巡官李晟邦表示，為配合國內51勞動節連假政策，考量許多勞工朋友趁機攜帶家人外出各地旅遊景點舒展身心，佳里分局規劃連續假期交通疏導暨防疫專案勤務，1日連假首日針對轄區蕭壠文化園區、七股潟湖搭船處、三股黑面琵鷺賞鳥區、七股鹽山及三股海產街等人潮易聚集場所及旅遊景點，加強交通疏導作為，並運用民力手持防疫、交通宣導標語手舉牌，配合宣導勤洗手、戴口罩及社交安全距離，俾使各地遊客前來台南市享受市長黃偉哲倡導「安全旅遊」，感受宜居城市的熱情。

▲51連假一連三天，台南市警局所屬各分局，在轄區內觀光景點全力疏導交通及結合民眾宣導防疫措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

佳里分局宣導團於三股海產街巧遇市議員王錦德及七股區三股里長黃仙立等人用餐，適時作交通安全及防疫宣導，並籲請商家室內桌距維持在1.5公尺以上，保持社交安全距離，客人勤洗手、無差別戴口罩，假期用餐心情輕鬆，防疫作為不放鬆。里長黃仙立對於佳里分局員警上下一心，配合政府政策，落實防疫宣導，表示高度肯定。

▲51連假一連三天，台南市警局所屬各分局，在轄區內觀光景點全力疏導交通及結合民眾宣導防疫措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

佳里分局長斯儀仙呼籲，51連假期間，民眾出遊時應遵守交通規則，佳里分局將加強實施各項交通管制、執法與疏導措施，以應對車流與人潮，除避免交通壅塞與事故外，並配合中央流行疫情指揮中心政策，即時監控並預警本轄安西夜市、蕭壠文化園區、六孔遊客中心、南灣碼頭及黑面琵鷺賞鳥亭等熱門景點，人潮過多時，採取車流管制，以避免群聚感染風險及防疫破口。

▲51連假一連三天，台南市警局所屬各分局，在轄區內觀光景點全力疏導交通及結合民眾宣導防疫措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市新化分局親至虎頭埤風景區宣導防疫工作，呼籲民眾前往各菜市場、夜市、廟宇等人潮易聚集地，應配合中央流行疫情指揮中心及台南市政府政策，遵守室內一點五公尺、室外一公尺以上社交安全距離、戴口罩、勤洗手並注意咳嗽禮節，做好防範措施避免群聚感染風險。

▲51連假一連三天，台南市警局所屬各分局，在轄區內觀光景點全力疏導交通及結合民眾宣導防疫措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

新化分局交通組組長張宏年結合國小導護志工及分局員警交通崗，於路口進行交通安全宣導，三方合作將防疫工作與交通安全宣導工作效能發揮到極致。新化分局交通組組長張宏年表示，五一連假期間，新化分局不僅會於尖峰時段在各易壅塞路段規畫交通崗疏導外，亦配合虎頭埤風景區進行每二小時車輛及人潮觀測，若遊客達到警示人數，分局員警將於路口進行人流管制，以利掌握交通車流狀況。

新化警分局長許芳毅表示，為維護連假交通順暢，將派員加強各主要道路交通整理與疏導，亦請民眾多加使用地下停車場及附近路邊停車格，勿貪圖一時方便，任意違規停車及違規行駛，警方將加強周邊道路違規停車勸導、取締及拖吊，維持交通順暢及確保用路人行車安全。同時呼籲駕駛朋友們務必配合中央流行疫情指揮中心所發布之最新資訊，出遊時請遵守交通安全相關規則，為避免群聚感染風險，請保持社交安全距離，全民為防疫盡心力。

市警五分局除在臺南火車站、臺南轉運站等交通轉運站及重要聯外道路台17甲線中華北路沿線派員交通疏導外；並依「高速公路1968」APP人潮警示熱點，針對本轄「文賢商圈」，在好市多COSTCO、小北觀光夜市、花園夜市營業時段，在各觀光景點人潮湧現時，即時派員進行疏導及宣導安全社交距離，避免產生防疫破口。

▲51連假一連三天，台南市警局所屬各分局，在轄區內觀光景點全力疏導交通及結合民眾宣導防疫措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲51連假一連三天，台南市警局所屬各分局，在轄區內觀光景點全力疏導交通及結合民眾宣導防疫措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）
第五分局分局長陳錦文呼籲「行車多禮讓，安全有保障」，本分局刻正示範道路交通大執法專案工作，加強取締酒後駕車、闖紅燈、未依規定兩段式左轉及違規停車等易肇事違規態樣，109年第1季致人傷亡交通事故已較去年同期下降近2成。防疫期間，請民眾在出遊同時，也要做好個人保護措施，遵守「室內1.5公尺，室外1公尺」安全社交距離。出入人潮擁擠之場所，請落實全程戴口罩、勤洗手等防護措施，才能「快樂出門，健康回家」。

・地表最浪漫的茶花粉色，讓少女尖叫

ET快訊
台北中山區驚傳女子墜樓！疑與男友吵架…狂吼奔頂樓
怕染疫不就診！她養肥「20cm粉肉團」喘不過氣
勞動基金「虧損4712億」史上最慘　去年賺的全蒸發
爆料女兵染菜花！控上士吃學妹　「天蠍寶寶咬住不鬆口」下場曝
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

陪分局走過施工黑暗期　南警勞動節慰問分局工友

16歲就被「賣」給28歲老公　男歌手母「斷4指」養大5兒！

51連假南警忙不停　結合五力宣導交安與防疫！

黃偉哲視察觀光景點…見人潮臉秒綠：我來指揮交通的，現在沒得指揮了

鐵花新聚落連假起實施社交距離管制　公單位聯合視察

黃偉哲視察1968景點滿園空空蕩蕩　忍不住疾呼來台南戴口罩趴趴走美食吃到爆

台南立體停車場興建　黃偉哲要求品質與工安並重

國姓鄉發送老人假牙補助　林明溱籲：中央納入長照補助

梅雨季將至　台東卑南溪水覆蓋施作工程上另闢蓄水道

歡慶51勞動節　黃偉哲感謝清潔隊員辛勞付出

大根曝羅志祥現況　聽聞小豬桃色新聞爆出「嚇一跳」

喵星人大戰鱷魚！遊客喊：黑貓小心 一招「如來神掌」敵人嚇到張嘴逃亡

出現魚線將事業有成、想幸福看食指 10條最讚手相線！網：想每條都有...

劉品言揪3女露營...楊謹華不認老！　宋芸樺夏于喬姊妹臉：長大歪掉惹XD

神隊友顧小孩！家中秒變嗨夜店　超辣小台妹「搖咧」媽：笑到內傷

雲科大浪犬「吊掛陽台」亡　虎科生辯：懲罰牠不小心致死

陸元琪女兒遭男師「偷拍扯傷」不敢上學　兒子考上大學報喜？...聯絡不上爸爸袁惟仁

公車上「脫口罩抬槓」司機勸不聽 老婦怒罵三字經、持傘襲警遭逮捕

在家DIY約900台幣米其林「炸空氣」 他咬下：外皮酥脆、芬芳瀰漫在嘴中

火辣人氣王甩了肌肉男復合澳洲鮮肉　《慾罷不能》他一聽傻眼...呆住6秒

陪分局走過施工黑暗期　南警勞動節慰問分局工友

16歲就被「賣」給28歲老公　男歌手母「斷4指」養大5兒！

51連假南警忙不停　結合五力宣導交安與防疫！

黃偉哲視察觀光景點…見人潮臉秒綠：我來指揮交通的，現在沒得指揮了

鐵花新聚落連假起實施社交距離管制　公單位聯合視察

黃偉哲視察1968景點滿園空空蕩蕩　忍不住疾呼來台南戴口罩趴趴走美食吃到爆

台南立體停車場興建　黃偉哲要求品質與工安並重

國姓鄉發送老人假牙補助　林明溱籲：中央納入長照補助

梅雨季將至　台東卑南溪水覆蓋施作工程上另闢蓄水道

歡慶51勞動節　黃偉哲感謝清潔隊員辛勞付出

快訊／30歲男持大刀砍殺！澳洲商場多人受傷　警當場開2槍擊斃

中職／杜家明棄投從打　一軍生涯首安、首打點超前分

陪分局走過施工黑暗期　南警勞動節慰問分局工友

在老婆孕期偷吃港姐！　男星急撇「交往不長」…小三男友跳出嗆爆：還繼續說謊

16歲就被「賣」給28歲老公　男歌手母「斷4指」養大5兒！

KINAZ X 史努比第二波胡士托也加入！復古CHIC風展現低調可愛

拍鳥俱樂部「第5屆瞬影．永恆聯展」　楊逵文學館開幕

快訊／台北中山區驚傳女子墜樓！疑與男友吵架…狂吼奔頂樓

徐嬌HOME爸媽是前線醫護！　「口罩緊缺只能重複用」急發文問：怎麼寄到美國？　

中職／開轟可遇不可求　林安可挑戰新人紀錄平常心

無聊情侶驗DNA驚見「恐怖血脈」 女友嚇到分手....男PO網求挽回

地方熱門新聞

黃偉哲視察觀光景點…見人潮臉秒綠

道地台灣榴槤　「榴槤魏農場」叫他第1名

苗栗男借3萬月息6千　沒錢還遭圍毆

15萬片口罩2天換光！志工不忍銷毀哭了

不補助老人健保　民眾多付5千元

大億麗緻酒店終止營運市府協j助後續處理

新北林洪愛娥獲模範母親

野放石虎猛衝陡坡如「縱虎歸山」

台南市環保局招考清潔隊臨時人員

黃偉哲視察1968景點滿園空空蕩蕩

零確診　東港黑鮪魚專賣區特價上市

水情吃緊　「薑母島」民眾出入踩爛泥

台南大億麗緻酒店要熄燈黃偉哲希望有轉圜

小7店員成功阻詐新化警長表揚

更多熱門

相關新聞

國家級警報擋客！五一連假最長排隊人潮..9人香腸攤

國家級警報擋客！五一連假最長排隊人潮..9人香腸攤

五一連假墾丁大街出現了排隊消費者，根據《ETtoday新聞雲》記者觀察下來，僅有2家飲料店以及一家販售香腸的攤位才有排隊人潮，不過排隊人數最多也9個而已，就有一家販售骰子牛的攤商表示，從4月份的清明連假發佈的國家級警訊之後，這一個月的業績少了八成，平常日攤商根本就不出來營業，因為完全沒人。

連6天0確診！國防部搬M60A3戰車慶賀

連6天0確診！國防部搬M60A3戰車慶賀

持續守護國境第一線　慈濟續贈航警防疫裝備

持續守護國境第一線　慈濟續贈航警防疫裝備

感恩消防人員守護國人健康　慈濟持續提供防疫裝備

感恩消防人員守護國人健康　慈濟持續提供防疫裝備

51連假沒遊客　黃偉哲怒轟：景點很快就毀了

51連假沒遊客　黃偉哲怒轟：景點很快就毀了

關鍵字：

連假南警五力交安防疫

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

脫北議員：「99%確定」金正恩上周已腦死

姓名有「玲、婷、豪」購AirPods耳機價格省888元

5G iPhone12新機售價最新爆料！　5.4吋版2萬元有找

酒國名花：愷樂就是個快樂小三！

周揚青閨密驚人背景起底！

焦凡凡爆退出「反骨」！同框酷炫哽咽：吵架了

卡多里樂園斷軌處「骰出4次4點」！KID罕見變臉

KID疾戀「小許維恩」！女友上圍超兇

忍住不上床就有300萬入袋！

女模「側露內褲」踩場喝喜酒！

慎入！烏克蘭女全裸逛街　手裡拿著人頭

愷樂道歉文「～」爆背後別有目的！

排自動洗車見露Bra妹　網暴動排隊

大馬網紅「私訊搭訕羅志祥」對話曝光！

即／俄羅斯總理確診　染新冠病毒

更多

最夯影音

更多
大根曝羅志祥現況　聽聞小豬桃色新聞爆出「嚇一跳」

大根曝羅志祥現況　聽聞小豬桃色新聞爆出「嚇一跳」
喵星人大戰鱷魚！遊客喊：黑貓小心 一招「如來神掌」敵人嚇到張嘴逃亡

喵星人大戰鱷魚！遊客喊：黑貓小心 一招「如來神掌」敵人嚇到張嘴逃亡

出現魚線將事業有成、想幸福看食指 10條最讚手相線！網：想每條都有...

出現魚線將事業有成、想幸福看食指 10條最讚手相線！網：想每條都有...

劉品言揪3女露營...楊謹華不認老！　宋芸樺夏于喬姊妹臉：長大歪掉惹XD

劉品言揪3女露營...楊謹華不認老！　宋芸樺夏于喬姊妹臉：長大歪掉惹XD

神隊友顧小孩！家中秒變嗨夜店　超辣小台妹「搖咧」媽：笑到內傷

神隊友顧小孩！家中秒變嗨夜店　超辣小台妹「搖咧」媽：笑到內傷

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面