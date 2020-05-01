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5零衝武嶺！打卡拍照塞爆停車場　高山杜鵑花季吸人流...警啟動管制

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▲▼南投武嶺及合歡山停車場、眺望景點附近道路，51連假首日，陸續湧現遊客人潮。（圖／取自中橫交通資訊站，下同）

▲▼南投武嶺及合歡山停車場、眺望景點附近道路，51連假首日，陸續湧現遊客人潮。（圖／取自中橫交通資訊站，下同）

記者張弘昌／南投報導

51勞動節連假首日，南投縣列入交通部1968人潮「紫爆」警示點均正常，高速公路及風景遊樂區區聯外道路流量也正常。未列入1968的南投武嶺、合歡山遊客中心停車場周圍，中午陸續湧現人潮，顯示連假遊客往山區空曠地帶賞景、賞花，警方已派員重點紓導及密切監控遊客人流中。

根據南投縣風景區管理所1日中午，各風景點、遊樂區回報遊客人數資料，清境農場700人次，青青草原500人、清境高空步道500人，還未超逾7200人的人流管制上限。九族文化村及杉林溪遊樂區，入園人數也約500人左右，南投縣1968人流管制據點均位處正常值。

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▲▼南投武嶺及合歡山停車場、眺望景點附近道路，51連假首日，陸續湧現遊客人潮。（圖／取自中橫交通資訊站，下同）

南投風管所表示，南投埔里、清境線景點，1968只監控到清境農場，如果清境農場人潮紫爆，通往山區路口即會派員管制遊客人流。現值合歡山賞高山杜鵑花季，加上天氣不錯，遊客考量防疫，往空曠山區跑仍在合理管制範圍內。

武嶺、合歡山停車場，停車格位約40多個，而且空間腹地本就不大，進個100多人左右，就感覺人很多了。這2處據點，屬道路中繼休息站性質，絕大部份路過車輛，都會下車停留休息。

▲▼南投武嶺及合歡山停車場、眺望景點附近道路，51連假首日，陸續湧現遊客人潮。（圖／取自中橫交通資訊站，下同）

武嶺、合歡山遊客中心地標，是遊客打卡拍照及賞山景熱點，車流來來去去停留時間短暫，雖然未列入1968管制點，但「春江水暖鴨先知」，中午左右武嶺、合歡山路段車流壅塞，景區管理單位及警方，已密切監控車流人流中。

「中橫交通資訊站」用路人回報路況，南投武嶺、合歡山遊客中心停車場已停滿車，還有遊客沿著道路側停車，呼籲用路人不要占用道路停車，並避開交通尖峰時間山上，以免塞在清境農場通往合歡山、梨山或花蓮的旅遊路上。

▲▼南投武嶺及合歡山停車場、眺望景點附近道路，51連假首日，陸續湧現遊客人潮。（圖／取自中橫交通資訊站，下同）

南投縣警察局交通隊隊長陳志鵬表示，通往日月潭、埔里高速公路，目前車流不壅塞，且車流比疫情前的周休假期少。通往清境等風景區聯外道路，從警局車流監控影像看來也沒塞爆，已通知各轄區分局、派出所，機動派員到車多人多據點紓導，若達交通部管制人流標準，會立即啟動重要道路路口車流、人流管制措施。

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