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批謝長廷新文化基金會臉書貼「反串韓粉教學」養網軍　王淺秋遭求償百萬

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▲▼韓國瑜辦公室記者會 王淺秋 來自高雄的受害者。（圖／記者屠惠剛攝）

▲王淺秋1月時在記者會上，痛批新文化基金會在臉書上貼「反串韓粉教學」，是收了政府補助養網軍，遭基金會提告。（圖／記者屠惠剛攝）

記者羅志華／台北報導

韓國瑜辦公室於1月6日由王淺秋召開記者會，痛批謝長廷成立的新文化基金會，收受公部門補助在臉書發文、辦研習，教人反串韓粉誤導網友；新文化基金會控訴王淺秋不實抹黑，向她提告妨害名譽求償100萬並要求登報道歉，基金會律師4月30日出庭表示，基金會有收補助、辦研習、臉書也有發文，但絕無「收補助養網軍」。

王淺秋在記者會上，指新文化基金會網站有「假扮韓粉教戰手則」，更在臉書上公開教學「如何打出像韓粉留言反串文」，痛批此行為相當「反民主」，質疑基金會拿文化部、環保署等公部門補助養網軍。

基金會律師表示，基金會臉書由網路顧問公司管理，當時發表與時事相關的文章，只是在經營社群，而雖然基金會有收公部門補助，也有辦研習，但跟臉書發文教大家反串韓粉完全無關，只要上網就能輕易找到基金會的課程內容，王淺秋沒盡查證義務、明知「反串教學」的發文與研習無關，卻仍將兩者連結、以不實言論公開批評基金會，要向她求償100萬並要求公開道歉。

王淺秋律師葉慶元表示，王淺秋開完記者會後，新文化基金會即出面澄清，稱臉書上沒有甚麼「反串韓粉教學」、都是假的，與基金會律師在庭上稱發文是「經營社群」有矛盾，且基金會收補助、臉書發文、辦研習都是事實，他們認為研習與「反串韓粉」的教學有關，所以當時才會召開記者會踢爆，全案將擇期再審。

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