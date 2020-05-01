韓國瑜罷免答辯書曝光！親自操刀談心路歷程　幕僚：像是與高雄市民對話

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜、吳奕靖／高雄報導

罷韓投票日訂在6月6日，依照規定，韓國瑜於4月30日前要提出答辯書，5月5日前中選會發布罷免公告，5月22日至6月5日會辦理公辦電視罷免說明會；據了解，韓國瑜已於4月29日交出答辯書，內容主要陳述他價值觀、擔任市長一路以來的心路歷程，韓團隊表示屆時也會公布答辯書內容。

根據中選會規劃，罷韓投票一案於4月17日宣布成立，4月30日前韓國瑜要提出答辯書，5月5日前中選會發布罷免公告，5月22日至6月5日會辦理公辦電視罷免說明會，6月6日投票、開票，6月12日公告罷免投票結果。

據了解，韓國瑜已於4月29日交出答辯書，主要內容由韓國瑜本人親自處理，主要陳述他的價值觀，擔任高雄市長以來的心路歷程及施政成果，面對事情保持坦然態度，據幕僚透露，其實不像答辯書，像是與高雄市民對話。而記者1日詢問韓國瑜本人答辯書準備好了嗎？韓國瑜則說「好了！內容到時候再跟大家報告。」

至於根據《公職人員公辦電視罷免說明會實施辦法》規定，公辦電視罷免說明會應至少舉辦一場。但經領銜人及被罷免人雙方同意不辦理者，應予免辦。不過，高雄市新聞局長鄭照新日前表示因為疫情當下，一切都應該以防疫為重，所以目前是傾向於「不參加」電視罷免說明會。

時間對我們來說完全沒用！

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