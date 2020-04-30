雲林蕃薯工廠勞資糾紛搞到開槍　警快打部隊壓制！3人傷送醫

▲雲林縣水林鄉29日晚間突傳槍響，蕃薯加工廠發生一名員工與雇主勞資糾紛引起鬥毆事件，引起村民議論紛紛。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣水林鄉昨晚發生群眾鬥毆傳出槍響，疑因勞資糾紛，雇主與員工友人一言不合雙方大打出手，混亂之中有人開槍示警，雙方多人掛彩，警方獲報趕抵現場將3名傷者送醫，並追查其餘竄逃滋事民眾，據了解警方逮回多人，全案報請雲林地檢署指揮偵辦中。

據目擊者指出，29日晚間約9點半水林鄉尖山村一戶蕃薯加工廠發生一名員工與雇主勞資糾紛引起鬥毆事件，該名員工向友人訴苦即將被解僱須搬離宿舍，友人隨即糾眾前向雇主興師問罪，雙方因此發生激烈口角衝突，進而大打出手，雇主與兩位兒子力抗，一陣混亂之中突傳多聲槍響，在有人大喊開槍、有人大喊受傷後，滋事民眾一哄而散。

據了解，警方於現場查扣一把「操作手槍」，與數發空氣槍塑膠子彈，至於該槍枝有無殺傷力已送往鑑定，而受傷三名患者均為擦挫輕傷，就醫後已無大礙；整起案件在水林市區及尖山村附近區域引起村民議論紛紛，昨夜就有民眾在臉書社團詢問數台警車飛馳是發生何事，更有民眾直言發生槍擊案。

北港警分局昨晚適逢執行擴大臨檢勤務，線上警力充足，接獲報案後隨即出動快打部隊，由北港警分局分局長王立德親自率隊前往現場指揮，約30多名警力將現場控制才未釀更嚴重情事，並將傷者儘速送醫後帶回現場相關人員進行偵訊，另竄逃離開現場的滋事者也將循線傳喚到案。

詳細聚眾鬥毆原因是否為勞資糾紛或另有原由，北港警分局表示，因全案已報請雲林地檢署指揮偵辦，其餘詳細案情依偵查不公開恕無可奉告，全案將移送雲林地檢署依法辦理。

▲雲林縣水林鄉29日晚間突傳槍響，北港警分局適逢執行擴大臨檢勤務，線上警力充足，接獲報案後隨即出動快打部隊控制現場。（圖／記者蔡佩旻攝）

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