陸統一「健康碼國家標準」　持綠碼將可通行31省市

▲湖北發放健康綠碼，象徵復工希望。（圖／取自中國日報）

記者陳政錄／綜合報導

大陸國家市場監管總局（標準委）於5月1日，發布個人健康信息碼》系列國家標準。未來，大陸民眾將有望持按國家標準認定的健康碼（綠碼），在31個省市區內通行。

據了解，為讓民眾重回正常生活軌道，大陸各省市於近月按各自標準執行「個人健康信息碼」制度，卻時有傳出持湖北健康碼（綠碼）出省者，在第二地新冠病毒核酸檢測呈陽性，以及從高風險地區來的人員，雖持有原省分核發的健康碼，但當地仍要求須經相關檢疫和隔離等情形。

▲武漢4月8日解除封城後，仍被認為是高風險地區。（圖／路透社）

以北京為例，雖在大陸全國人大會議和政協會議（兩會）確定於5月21、22日起召開後，宣布低風險地區進京出差，返京人員不再要求居家隔離14天，正在隔離觀察的可以解除觀察，但範圍仍不包括被視為高風險地區的湖北、武漢進京人員，即便持有健康碼。

因此陸媒報導稱，推行個人健康訊息碼制度的全國統一，是為持續在疫情趨緩後，便利化人員來往所做的努力。

按照大陸國家市場監管總局公告，《個人健康信息碼》系列國家標準包括《個人健康信息碼參考模型》（GB/T 38961-2020）、《個人健康信息碼數據格式》（GB/T 38962-2020）和《個人健康信息碼應用接口》（GB/T 38963-2020）3項內容，由國務院辦公廳電子政務辦公室會同衛生健康委及國務院相關部門研究提出，內容規定了健康碼的組成和展現形式，以及疫情防控所需個人健康信息的數據結構、數據元屬性和數據管理要求。

▲湖北省健康碼綠碼。（圖／取自健康時報）

在此之下，大陸各類應用端可透過統一接口，對接不同的個人健康訊息服務。標準委稱，這為為打通個人健康證明屬地管理限制提供了技術支持，也為各地出行人員跨地區流動提供了便利。

在此之前，據《健康時報》等陸媒不完全統計，目前持「湖北綠碼」出省後，被確診或為無症狀感染者人數已達5人，且在健康碼申報過程中，可能因填寫訊息不實，造成潛在風險。

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