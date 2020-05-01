掛滿「落地塑膠簾」拚防疫！她搭到全台獨家客運…司機1句話全車笑歪

▲客運裝塑膠簾防疫。（圖／翻攝自爆怨公社）



記者黃可昀／綜合報導

為了落實防疫，現在搭乘大眾運輸工具都會戴口罩，想不到竟然有一家客運自動「防疫升級」，在座位旁裝上一整片落地塑膠簾，防止客人碰觸到或是飛沫噴濺，但也妨礙到乘客入座或行走，司機體諒到乘客的不便，透過廣播說了一段超誠實發言，讓車上所有人全笑翻。

一名女網友在臉書社團《爆怨公社》表示，她是第一次搭這台國光號，一上車就發現內部掛滿透明塑膠簾，且塑膠味相當刺鼻，「又很難走，找不到洞在哪邊」，雖然明白客運公司替乘客加強把關的用心，不過，每個人上下車都要簾子拉來拉去，甚至壓縮到走道空間，實在有點弄巧成拙。

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▲ 戴口罩才是真正有效防疫。（圖／新北市交通局提供）



正當她還在觀察這些塑膠簾時，司機突然廣播說，「各位旅客不好意思，公司頭腦不知道在想什麼裝了塑膠簾…又不能拆！」乘客聽完都忍不住笑意，開始竊竊私語，接著司機又說了一句「投訴請打客服專線0800…」這時整台車的人都大噴笑，全被司機老實又中肯的發言給逗樂了。

網友紛紛大笑回應，「連司機大哥都崩潰了」、「司機感覺很希望乘客趕快打去投訴哈哈哈哈哈」、「司機可能擦塑膠簾擦到很度爛」。但網友提醒，其實用塑膠簾隔開，對防疫並沒有太大幫助，「有冷氣循環應該是沒什麼防護效果」、「結果大家為了找缺口手一直摸」、「其實客運公司很努力了，雖然有點漏風XDD不過客運防疫做到這樣真的也是十分用心了，應該鼓勵一下。」