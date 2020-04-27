正妹警化身防疫大使！守護家園甜喊居家隔離者：別為看我就關機

記者許宥孺／高雄報導

新冠肺炎疫情當前，全台警力早早就協助投入防疫工作，不僅要執行一般勤務，現在還要配合相關單位進行KTV、酒店稽查。高雄市小港警分局就派出了美女員警擔任防疫大使，拍攝一支英文影片，列出警方已完成的勤務部署，盼與民眾共同守護家園。

▲正妹女警楊昭珊化身小港警防疫大使。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲小港正妹女警楊昭珊。（圖／記者許宥孺翻攝）

畢業於高雄文藻外語大學英語系的楊昭珊，2016年從警察特考班畢業，從警4年，目前在小港分局桂陽路派出所擔任警員。楊昭珊外型亮眼、身型嬌小，工作態度與能力受眾肯定，曾查獲不少毒品等刑事案件，可謂巾幗不讓鬚眉。

疫情當前，楊昭珊樂於擔任小港防疫大使，運用自己的英文長才拍攝防疫宣導片。以民眾都能夠耳熟能詳的中央流行疫情指揮中心廣告作為片頭，並條列出小港警方在疫情期間所完成的部署勤務。

▲女警與同事訪查過程被拍下。（圖／翻攝臉書）

楊昭珊指出，前陣子轄區有居家檢疫女子將檢疫手機關機，正妹員警到女子家訪視，卻遭到女子的先生將影像PO上網，宣稱關掉手機就可引來正妹女警到府服務。

▲楊昭珊全英文介紹小港警方部署勤務。（圖／記者許宥孺翻攝）

楊昭珊也在影片中呼籲，警察機關在防疫期間勤務相當繁忙，正在居家隔離或是居家檢疫的民眾，千萬別為了看正妹警察而將檢疫手機給關機，可能會為此小事而受罰。

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