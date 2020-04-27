　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

正妹警化身防疫大使！守護家園甜喊居家隔離者：別為看我就關機

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者許宥孺／高雄報導

新冠肺炎疫情當前，全台警力早早就協助投入防疫工作，不僅要執行一般勤務，現在還要配合相關單位進行KTV、酒店稽查。高雄市小港警分局就派出了美女員警擔任防疫大使，拍攝一支英文影片，列出警方已完成的勤務部署，盼與民眾共同守護家園。

▲正妹女警楊昭珊化身小港警防疫大使。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲正妹女警楊昭珊化身小港警防疫大使。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲小港正妹女警楊昭珊。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲小港正妹女警楊昭珊。（圖／記者許宥孺翻攝）

畢業於高雄文藻外語大學英語系的楊昭珊，2016年從警察特考班畢業，從警4年，目前在小港分局桂陽路派出所擔任警員。楊昭珊外型亮眼、身型嬌小，工作態度與能力受眾肯定，曾查獲不少毒品等刑事案件，可謂巾幗不讓鬚眉。

疫情當前，楊昭珊樂於擔任小港防疫大使，運用自己的英文長才拍攝防疫宣導片。以民眾都能夠耳熟能詳的中央流行疫情指揮中心廣告作為片頭，並條列出小港警方在疫情期間所完成的部署勤務。

▲▼ 到府服務 。（圖／翻攝臉書）

▲女警與同事訪查過程被拍下。（圖／翻攝臉書）

楊昭珊指出，前陣子轄區有居家檢疫女子將檢疫手機關機，正妹員警到女子家訪視，卻遭到女子的先生將影像PO上網，宣稱關掉手機就可引來正妹女警到府服務。

▲正妹女警楊昭珊化身小港警防疫大使。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲楊昭珊全英文介紹小港警方部署勤務。（圖／記者許宥孺翻攝）

楊昭珊也在影片中呼籲，警察機關在防疫期間勤務相當繁忙，正在居家隔離或是居家檢疫的民眾，千萬別為了看正妹警察而將檢疫手機給關機，可能會為此小事而受罰。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

【更多新聞】

獨／一支硬撬同行洞！警傻眼整間都是娃…機台主辯：疫情害慘我

防社區感染！五一連假趨近…高市府組「快速反應小組」

加強火警逃生觀念！高市消防局「30秒影片」　KTV唱歌前都要看

獨／入珠腫寶特瓶大…一擠珠子跳出　妻秒炸「塞回去」！女醫怒：妳是有爽到？

ET快訊
慶台灣再「0確診」！美食優惠懶人包　手搖飲第2杯免費喝
愷樂偷腥羅志祥「再丟1代言」！　2廠商擬提告求償
金正恩若倒下「金與正得逃命」！　脫北記者曝原因
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

正妹警化身防疫大使！守護家園甜喊居家隔離者：別為看我就關機

連直升機都難吊掛！無名屍墜南投卡社溪　廣徵登山高手一起送他回家

改裝車車牌遭註銷還上街趴趴走　勇警掏槍喝令駕駛「下車」開罰

加強火警逃生觀念！高市消防局「30秒影片」　KTV唱歌前都要看

前妻頸留吻痕！衝動男持槍怒射「路邊小王」　他左胸中彈險死：我在看直播

台中警防疫宣傳照激似「上原亞衣引退片」封面　網歪樓求番號：小編懂玩

改裝BMW尬上紅牌重機！沿途「猛閃燈惡意逼車」　駕駛下場慘

潭雅神綠園道取締電動自行車　開跑2天開出13張罰單

快訊／錢櫃惡火5死！　工頭「過失致死」等3罪10萬元交保

快訊／呼麻歌手謝和弦裁定觀察勒戒　押上囚車直送台北看守所

錢櫃搏死神！恐怖內部畫面曝光　他發IG限動「救我」：真的不行了

愷愷看到愷樂道歉「剛好和周揚青通話」　心疼閨蜜：她的目的不是要報復！

「周揚青長信批羅志祥」吳宗憲：意外沒提到我！　聽到大根喊告網友...酸「等你變巨根」

《康熙》最帥消防員求婚十年女友　拍片練習100天：妳願意嫁給我嗎

每日上百人瞎問！藥師理智線秒斷 「來糟蹋我的嗎」曝實名制口罩辛酸

愷樂深夜向周揚青道歉「誠心說對不起」　爸爸9年前逼問羅志祥：何時下聘？

台中身障父女谷關擺攤遭歧視　被嗆「社區沒出矮ㄟ」：很心酸

阿虎曝「和大根談心」：他有在反省！　沒參加過小豬轟趴？「沒有被受邀」

新手爸火噬亡...目睹「老公被抬出」　她哭斷腸緊捏雙手：孩子才剛1歲

錢櫃大火釀5死！消防隊長曝「5項消防設備全關」：嚴重人為疏失

正妹警化身防疫大使！守護家園甜喊居家隔離者：別為看我就關機

連直升機都難吊掛！無名屍墜南投卡社溪　廣徵登山高手一起送他回家

改裝車車牌遭註銷還上街趴趴走　勇警掏槍喝令駕駛「下車」開罰

加強火警逃生觀念！高市消防局「30秒影片」　KTV唱歌前都要看

前妻頸留吻痕！衝動男持槍怒射「路邊小王」　他左胸中彈險死：我在看直播

台中警防疫宣傳照激似「上原亞衣引退片」封面　網歪樓求番號：小編懂玩

改裝BMW尬上紅牌重機！沿途「猛閃燈惡意逼車」　駕駛下場慘

潭雅神綠園道取締電動自行車　開跑2天開出13張罰單

快訊／錢櫃惡火5死！　工頭「過失致死」等3罪10萬元交保

快訊／呼麻歌手謝和弦裁定觀察勒戒　押上囚車直送台北看守所

被問有無「雙機」躲查勤？　馬力歐自嘲：1支都不會響了還2支！

快訊／防社區感染！五一連假趨近…高市府組「快速反應小組」

找到最早隕石墜落砸死人證據　藏在鄂圖曼土耳其的三封手稿

公共區域炸菸味彈！惡鄰「一進電梯就點菸」…癮君子：連我都無法接受

4男性好友秒衝診間窩心關切！《機智醫生生活》帥氣女主CP站哪對？

范丞丞被爆戀愛「跟女友同居北京家」　網曝親密照片…工作室狠打臉！

移工宿舍是新加坡定時炸彈　12人一房沙丁魚式隔離

國小硬聯／崇學重新學習　小六重砲薛和坤一年打10轟

THE NORTH FACE發現新路！　全新輕快越野系列探索無限可能

SBL冠軍賽／周俊三拼總教練首冠差1勝 　要留下自己名字

兩萌童2天沒見面「戲精魂」上身！ 狂奔緊相擁...爸媽笑：是失散多久

社會熱門新聞

人妻偷吃同事讚：1天5次都可以！夫見「亂射」崩潰

桃園男家中遭割喉亡！父母見屍掩護：摔死的

還原「錢櫃7樓驚恐逃生」　新秘收驚：以後不敢唱歌了

快訊／錢櫃惡火5死　工頭移送北檢

要送轎車當禮物！錢櫃歡唱生日成忌日　他認屍跪地哭喊

34歲男遭錢櫃惡火吞噬　生前最後通話曝

錢櫃救援畫面！她難受摀鼻　消防一見霸氣抱起

錢櫃起火內部畫面曝　疑工頭充電池釀災

即／錢櫃惡火釀5死　起火點曝光

錢櫃男瀕死求救　醫曝火警死亡元凶

工程師唱歌遇惡火…母接電話崩潰

錢櫃過生日慘死　女死者身分確認

錢櫃5死！拿雷射測距儀進儲藏室充電　工頭再遭傳喚

錢櫃目睹老公被抬出！她淚捏雙手：孩子剛1歲

更多熱門

相關新聞

荷蘭回贈台中8家醫護人員鬱金香感謝

荷蘭回贈台中8家醫護人員鬱金香感謝

台灣援助千萬片口罩給疫情嚴重的國家，其中60萬片捐贈荷蘭，提供第一線醫療人員更多保護，27日是荷蘭國慶日國王節，荷蘭在台辦事處取消慶祝活動，特地空運國花鬱金香來台，致贈給台中市政府、童綜合醫院等作為感謝，而市府則回贈台中盛產的文心蘭與蝴蝶蘭，為兩國醫護人員加油打氣，全力以赴克服疫情。

朱立倫：非接觸式支付、純網銀會快速發展

朱立倫：非接觸式支付、純網銀會快速發展

俄首發新冠軍方數據：874名官兵確診

俄首發新冠軍方數據：874名官兵確診

高市消防局「30秒影片」　K歌前都要看

高市消防局「30秒影片」　K歌前都要看

高雄兵推內容曝光！兩處大樓動用約200人

高雄兵推內容曝光！兩處大樓動用約200人

關鍵字：

高雄新冠肺炎台灣防疫小港楊昭珊

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

野生2藝人坐路邊喝咖啡！

人妻偷吃同事讚：1天5次都可以！夫見「亂射」崩潰

愷樂停錄《娛百》1個月40萬飛了！　觀眾喊拒看

桃園男家中遭割喉亡！父母見屍掩護：摔死的

茵芙掀「家暴內幕」！右眼大片瘀血…藥師急打求助專線

羅志祥、周揚青「私密對話截圖」曝光

羅志祥喜歡愷樂什麼？十指緊扣影片曝光

羅志祥Party Boy極樂趴「選妃玩法」曝光！

愷樂道歉後...周揚青首發聲「1符號」曝光「屠豬」行動下一步！

揭羅志祥獨寵愷樂內幕！

還原「錢櫃7樓驚恐逃生」　新秘收驚：以後不敢唱歌了

愷樂爆當羅志祥小三《娛百》收視率出爐！

周揚青爆愷樂有男友　「當砲友的我就不留情面」

周揚青氣罵羅志祥：活該！　首曝分手前一天狀況

美19歲左投飆164火球　日網友嚇呆

更多

最夯影音

更多
錢櫃搏死神！恐怖內部畫面曝光　他發IG限動「救我」：真的不行了

錢櫃搏死神！恐怖內部畫面曝光　他發IG限動「救我」：真的不行了
愷愷看到愷樂道歉「剛好和周揚青通話」　心疼閨蜜：她的目的不是要報復！

愷愷看到愷樂道歉「剛好和周揚青通話」　心疼閨蜜：她的目的不是要報復！

「周揚青長信批羅志祥」吳宗憲：意外沒提到我！　聽到大根喊告網友...酸「等你變巨根」

「周揚青長信批羅志祥」吳宗憲：意外沒提到我！　聽到大根喊告網友...酸「等你變巨根」

《康熙》最帥消防員求婚十年女友　拍片練習100天：妳願意嫁給我嗎

《康熙》最帥消防員求婚十年女友　拍片練習100天：妳願意嫁給我嗎

每日上百人瞎問！藥師理智線秒斷 「來糟蹋我的嗎」曝實名制口罩辛酸

每日上百人瞎問！藥師理智線秒斷 「來糟蹋我的嗎」曝實名制口罩辛酸

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面