罷韓投票倒數疑爆粗口　關鍵影片曝！韓國瑜無稿演出8分鐘爆「輾壓真相」

▲高雄市長韓國瑜出席通車典禮。（圖／記者洪正達攝）

記者許宥孺、洪正達／高雄報導

高雄市長韓國瑜30日上午出席「71期重劃區自由-復興路通車典禮」，上台致詞時不知道是不是心情愉快，不但「無稿演出」，甚至還加碼爆料自己年少時期差點被火車壓腿的驚魂史，不過這段致詞被人質疑是有爆粗口的情況，現在《ETtoday新聞雲》完整還原當時影片，究竟韓國瑜有沒有爆粗口。

提到年少時期在高雄有許多回憶，韓國瑜不禁侃侃而談，講了8分多鐘，致詞中提到，自己19歲時身體相當靈活，甚至有外號「草上飛」。「看我去年爬樹，大家都說韓市長很厲害，年紀這麼大還這麼會爬樹，所以看我19歲時身體多靈活」。

韓國瑜說，年輕時，在高雄火車站等火車，為了搶到座位，連火車還沒進站就往車內跳，沒想到滑了一跤，大腿卡在火車與站台之間的縫隙，火車動，身體就跟著轉動，驚悚畫面引起乘客現場慘叫，所幸自己拔腿救命才沒事。

韓國瑜又說，這一年多，高雄市政府施工團隊是用飛毛腿的速度，陸續拆除多座陸橋，且開通中庸街，填平翠華路地下道及同盟路涵洞。

不過提到中華路地下道工程，韓國瑜越說越激動，就有人質疑在這一段爆粗口：「今年3月中華路地下道評估要140幾天完工，我他X開玩笑！怎麼能140幾天呢？市民朋友受不了，最後我們將近35天就把它填平了。」

高雄市新聞局緊急作出澄清，「韓市長當時致詞原文為『今年三月，中華地下道評估要140幾天完工，我怎麼...開玩笑！怎麼能140幾天呢？市民朋友受不了，最後我們將近35天，35天就把它填平了』，並無爆粗口情事。」現在整段影片完整公開，有沒有爆粗口，畫面會說話。

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