「又一個恐龍法官」殺警判無罪　蘇煥智：社會安全網刻不容緩

▲前台南縣長蘇煥智在臉書強烈抨擊殺警判無罪，司改效果不彰，建立社會安全網刻不容緩。（圖／記者林悅翻攝自蘇煥智臉書）

記者林悅／台南報導

鐵路警察被剌死，兇嫌判無罪！「真的又是一個恐龍法官！司法改革講了那麼久，效果不彰！講那麼久的社會安全網，到現在毫無進展！」前台南縣長、現任律師的蘇煥智在臉書強烈抨擊。

蘇煥智除嚴詞抨擊司法改革講那麼久，仍是毫無進展，鐵路警察被剌死，兇嫌判無罪！真的又是一個恐龍法官，「如何建立社區安全網？」，是當務之急。

蘇煥智說，建立社會安全網刻不容緩！關鍵在於賦予社區的公共照顧關懷服務機能，讓每一個社區的鰥寡孤獨廢疾者都有受到關心，及受到應有照顧。蘇煥智提到，他在台南縣長任內所推動的「村里關懷中心」（後來內政部更名為「社區照顧關懷據點」）其實目標就是要徹底建立「社區照顧安全網」，只要再增加一名專職社會人員（也可以2、3個村里共用一個）就可以發揮很大的功能。如果充實村里關懷中心的功能，基本上這些有精神障礙又有攻擊性者，應該會被正式提報處理！

蘇煥智PO文特別引用號強調：「鐵警被刺死兇嫌判無罪，法界：思覺失調症不能成為逃脫刑責保護罩」。其說法也獲得許多網友支持，網友：「沒有司法陪審團制就不再投票給執政黨」、「有精神病的人會浪費精神去逃票嗎？會去逃票的人代表精神很好頭腦很好」、「 全台遊行抗議台灣法院」、「眼珠變紅了，醫界說那是身體感官異常失能 ! ? 何時這些倒灶狗屁理由都可以成為脫逃死刑的避風港 !？」、「立委們是不是應該針對這類殺人犯制定對應的罰則，法官是依法判決的，若無相對應律法可用，那也很無奈」…。顯示網友多支持司法改革。

・地表最浪漫的茶花粉色，讓少女尖叫