殺警判無罪！精神科醫遭罵爆…粉專PO「關鍵數字97%」力挺：他不覺得自己生病

▲鐵路勇警李承翰因處理補票糾紛，遭鄭男捅殺。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者李佳蓉／綜合報導

去年7月鐵路勇警李承翰遭到鄭男狠捅身亡，一審法官認定他患有思覺失調症因此判處無罪，必須強制就醫5年，消息曝光震驚各界，鑑定醫師沈正哲甚至遭到社會撻伐，他反駁，若民眾有意見，應該嘗試改變司法，而非責備依照專業做出判斷的法官、醫師。對此，醫療粉專《MedPartner 美的好朋友》也PO出「關鍵數字97%」力挺醫師，「他根本不覺得自己有問題、不覺得自己有生病。」

鐵路勇警李承翰2019年7月處理逃票事件，遭到逃票的鄭男持刀刺死，引起社會譁然，鄭男獲判無罪的消息，更是讓大眾感到不滿。對此，負責替鄭男精神鑑定的台中榮總嘉義分院身心科醫師沈正哲30日下午表示，「我的職責是判斷他的犯行是不是受精神症狀或疾病影響，那他判刑的結果是怎麼樣，其實不是我應該要考量的」、「今天法官有依我所認為，他的犯行跟精神疾病有關係，最後作了這樣的判決，他要被判幾年，這不是我能決定的。」一番言論引發各界熱議。

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▲鄭男被判無罪，精神科醫師遭罵爆。（圖／地方中心翻攝）

臉書醫療粉專《MedPartner 美的好朋友》30日晚間也接連發文，「這雖然非常逆風，但希望大家一定要冷靜思考。今天殺警案宣判無罪，關鍵是醫師的精神鑑定結果。」眼看許多網友咒罵鑑定醫師，PO文醫師認為，「但大家應該期待的是，醫師在工作時，根據的是專業而不是對任何人的好惡。現行的法令下，醫師負責的是精神鑑定，判決的是法官。而法官也必須依法做出判決，不能違法審判。」

內文還指出，依照現今法令，醫師和法官都沒做錯任何事，也絕對了解做出這樣的鑑定和判決，將會受到多大的壓力和指責，「但他們還是堅持依照專業完成他們的工作，光是這點，就值得大家的尊重。」直言大家若對判決結果不滿，立委應該要召開公聽會，研擬修法方向才對，並對受害警員及家屬致上深深哀悼之意。

▲李承翰父母對於該判決無法接受。（圖／記者許宥孺攝）

3個小時後粉專又再發文曝「關鍵數字97%」，希望大家先看相關研究事實再做討論，「在精神醫學的研究中，思覺失調症的患者，如果在『發病的期間』，沒有病識感的比例，是高達97%的。也就是說，他根本不覺得自己有問題、不覺得自己有生病。」

內文指稱，有一論點覺得「思覺失調症患者，明明知道自己有病，卻都不吃藥也不治療，自己也應該要負責任，因此應該做出有罪判決」，認為該論點在該案會站不住腳。實務上要避免思覺失調症患者做出傷害他人行為，較合理的做法應是透過更多心理照護資源、社工系統及家屬支持系統以預防憾事發生。

▲鄭男因為患有思覺失調症，被判無罪，須強制就醫5年。（圖／記者陳雕文翻攝）

醫師接著說，「有些人可能會覺得，家屬難道不用負責嗎？如果你看過『我們與惡的距離』，裡面應思聰的狀況，還不是最嚴重的喔，但連他生性超級樂觀的大姊，都已經弄到心力交瘁快要崩潰了。如果要檢討家屬，就我們醫療人員來看，多數是於心不忍的。」發生這樣的悲劇，大家感到難過、氣憤，但若要預防下件憾事發生，他坦言，「槍斃他是真的無法做到的」。

「我們和每一個看到文章的你一樣難過，但我們真心希望，大家要鼓起勇氣，揭開社會問題真正的瘡疤，這會很痛，但我們只有這樣才能真的前進。」醫師語重心長地說。無論鄭男最終有罪或無罪，都得看最高法院的判決，「我們只知道，如果不改制度，真的無法阻止憾事一再發生。這很違反直覺，很逆風，但我們仍然必須說出本於良知和專業的話。」