「逆風而飛很辛苦」挺法官無罪判決　反廢死：精神有問題殺人就可以原諒？

▲反對台灣廢除死刑全國總召陳正育，再度呼籲政府立即進行司法大改革，淘汰不適任的法官，匡正司法正義，贏回人民對司法的信任。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

針對廢死聯盟林欣怡在臉書連發4文，支持法官對殺警兇手判無罪的判決，反對台灣廢除死刑全國總召陳正育30日晚上受訪回應表示，廢死聯盟林欣怡論述，是完全沒有考慮這是一件真真實實殺死警察案件，這並不是一件冤案！

陳正育指出，林欣怡的論述是完全只站在殺人兇手，只因精神上有問題殺人，所以就可被原諒？但其實這樣一味用各種理由支持殺人犯，但卻未考慮到這件殺警事情跟殺警案無罪的判決，會對生活在台灣這塊土地的善良人民，人心的衝擊是很大的，會讓善良人民對治安存有恐懼之心，對司法產生不信任與厭惡，對無法保護人民生命安全的政府，會產生反感，造成對社會治安惶恐不安的恐懼心情，影響衝擊是難以估量！

陳正育說這起殺警案無罪判決，其爭論並非廢死，而是殺人者「無罪」會對台灣社會治安後續的衝擊產生極大影響，讓民眾誤以為只要精神異常殺人就會被輕判，甚至無罪論處，該判例與社會普世價值落差極大，造成民眾對司法正義的期待失望，「法律」是捍衛正義的最後一道防線，當人民對法律失去信任，法律尊嚴就無以復存，這是人道價值觀的問題，而非所謂「專業」鑑定或裁判限縮性的論訴可概括。

陳正育，法律當然不能隨意判處一人死刑，是因為擔心冤枉到無辜的人，所以才需要嚴謹的審理制度與程序，依事實與證據來裁判，但這是一件真真實實，真正罪證確鑿的殺警事件，絕對不是冤枉！廢死聯盟林欣怡如果還要再幫殺人犯找理由脫罪，這真的難以讓社會大衆接受，因為完全沒有道理，完全只是在保護壞人而已，對受害者家屬的心情及對廣大冒著生命危險維護治安的警察，更情何以堪！

陳正育強調，如果這個殺警案沒有辦法還給受害者家屬、全體警察人員一個公道，試問以後誰還願意當警察？誰來保護台灣人民生命財產安全？維護台灣社會治安？誰願意讓自己的子女出來當警察？如果這個案子判決不符合社會期待，以後可能會變成，很多原本善良的人，為了保護自己也都帶著武器自衛，人與人之間沒有和諧與信任，這將是什麼樣的社會？這可能會讓社會付出慘痛代價，也是政府所不樂見。

陳正育表示，希望政府拿出魄力，立即推動進行司法大改革，淘汰不適任的法官，贏回人民對司法的信任。

・地表最浪漫的茶花粉色，讓少女尖叫