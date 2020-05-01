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這就是高利貸！苗栗男「借3萬月息6千」　沒錢償還遭圍毆砸屋　

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▲竹南警方破獲暴力討債集團，將羅男為首的7人移送法辦。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲竹南警方破獲暴力討債集團，將羅男為首的7人移送法辦。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣竹南鎮1名顏姓男子，日前因急需用錢，便向1名羅姓男子借3萬元，但因顏男無力償還每月高達6000元的月利息，遭羅男率眾毆打、砸毀家中物；警方深入追查後，循線將羅男在內的7人移送法辦。

警方表示，原本經營餐廳生意的顏男，因急需錢救急，不惜鋌而走險，進而向羅男借款新臺幣3萬元，但因每月需支付利息6千元，換算月利息高達20分，顏男因利息過重不堪負荷，無法還錢，導致遭羅男糾眾圍毆傷害、毀損及恐嚇等情事發生。

竹南分局獲悉後，立即指揮成立專案小組，案經專案小組抽絲剝繭及過濾周邊調閱監視器，查明本案嫌疑人後，向臺灣苗栗地方檢察署及法院聲請搜索票，展開搜索及查緝，一舉將羅男在內共7人追緝到案，並查扣涉案改造手槍1把，依重利、傷害、毀損、妨害自由等罪嫌移送法辦。

▲警方也在羅男住處查獲1把改造手槍。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲警方也在羅男住處查獲1把改造手槍。（圖／記者黃孟珍翻攝）

另外，竹南分局後龍分駐所處理1件民眾糾紛案，1名韓姓男子同樣從事地下錢莊非法貸放款項收取重利，趁被害人急迫需款孔急之時，向韓嫌借貸新臺18萬元，月利息亦高達20分，被害人也因利息過重不堪負荷，無法還錢，導致遭韓男等3人，以言詞恐嚇，致使被害人心生畏懼，警方也將韓男等3人依重利、妨害自由等罪移送。

竹南分局分局長張文川呼籲，因新冠肺炎疫情影響，各行各業受到很大影響，民眾如有資金上的需求，應循正常管道借貸，無論如何，千萬不要向地下錢莊借貸，以免受害，警方也會加強查緝，也歡迎民眾提供線索，以遏止類似案件危害金融秩序及社會秩序。

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