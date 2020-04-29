警追地下錢莊「疑澎恰恰也被害」...急找他做證！澎回電：我沒有被逼債

▲警方在15日發出通知書，要澎恰恰27日到分局說明，澎因有事所以無法前往。（圖／八大提供）

記者邱中岳／台北報導

知名藝人澎恰恰驚傳遭黑道逼債，但後來發現因大同分局在年初破獲一群地下錢莊份子，涉嫌向某資深女藝人暴力討債，警方逮人送辦後續追，才發現澎恰恰與此案有關，才以證人身分傳喚澎到案說明。

據了解，澎恰恰才剛過64歲生日，但卻遭傳出有積欠債務遭逼債，甚至在家輕生的消息，還傳出澎恰恰因被逼債到大同分局報案，對此澎則是出面否認。

▲警方曾抓捕地下錢莊，比對資料後發現澎恰恰疑似為被害人，並以證人通知說明。（圖／記者邱中岳攝）

據悉，警方在2020年1月偵破四海幫地下錢莊暴力討債，該集團每個月收取60分的高額利息，還主打快速撥款，有知名女藝人遭逼債，警方事後將一干人等逮捕到案。

而警方在後續追查嫌犯上游時，在交叉比對資料後，赫然發現澎恰恰也疑似為被害人，所以在15日發出通知，以「詐欺案」的證人身份通知澎到案說明。

原本通知澎27日下午4時到大同分局說明，但澎因有事情在忙，所以僅打電話告知承辦人，「我有事情無法過去」，並強調「我沒有欠錢也沒有被逼債」。

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警方通知以證人身份「說明詐欺案」 澎恰恰未現身警局