派19歲女仙人跳再潑漆「強姦」恐嚇　天道盟同心會4人落網

▲「天道盟同心會」幫派成員以仙人跳引人入局，再以砸店方式逼迫被害人就範。（圖／中壢警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

「天道盟同心會」幫派成員以綽號「阿彪」的46歲游男及綽號「小阿國」42歲游男為首，平時以收帳為生，並在網路上以仙人跳方式逼迫被害人花錢消災，若不聽從便暴力砸店和潑漆塗鴨「死」字等方式威逼被害人簽本票。桃園市中壢警分局28日逮捕游男等4人，經偵訊後依組織犯罪防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇取財、妨害自由、傷害、毀損等案移送地檢署偵辦。

▲▼並對被害人住家潑漆，塗鴨死字恐嚇。（圖／中壢警分局提供）

警方表示，以46歲游姓男子、42歲游姓男子為首，20歲陳姓男子及19歲游姓女子等4名「天道盟同心會」幫派成員，平時以收帳為生，並在網路上以游女名義引誘網友出門碰面後，再以仙人跳方式指稱網友欺負游女，逼人拿出現金了事，若不聽從便以暴力手段相向。分別在108年6月時將36歲廖姓男子經營之刺青店遭砸毀，另外並在同年8月闖入18歲黃姓男子家中潑漆塗鴉「強姦」「死」等字，令被害人心生畏懼。

▲警方查獲作案工具球棒、開山刀。（圖／中壢警分局提供）

中壢警方28日下午14時許至桃園市龍潭中豐路等地區，逮捕46歲游姓男子、42歲游姓男子、20歲陳姓男子及19歲游姓女子「天道盟同心會」幫派成員，並起出做案用球棒2支、開山刀2柄。目前全案已依組織犯罪防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇取財、妨害自由、傷害、毀損等案移送地檢署偵辦。

中壢警分局分局長劉印宮表示，雖然現在防疫迫在眉睫，但警方雖投入大量人力協助防疫，卻並未對於轄區治安掉以輕心，警方將持續捉拿社會不法之徒到案，一切挑戰公權力之不法行為，警方必定嚴辦到底，絕不寬貸。

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