創業被倒…錢莊圖謀3名幼女　悲情父偷竊遭逮押送地檢還想逃：我要照顧家人

▲魏男創業遭倒會欠債，地下錢莊竟盯上他3個女兒，他冒險行竊遭逮後，又因擔心懷孕的未婚妻生活難過，於3/24在北檢受訊後企圖逃跑遭壓制，今日在庭上淚崩懺悔「真的很抱歉…」。（示意圖，非新聞當事人／Pixabay圖庫）

記者羅志華／台北報導

魏姓男子涉嫌多起竊盜案遭羈押，不料他3月24日到北檢受訊後，竟趁著上囚車的空檔，企圖爬上欄杆逃脫，當場被法警壓制，讓現場氣氛一度緊張；魏男3月25日在庭上淚訴，他創業遭廠商倒會，向地下錢莊借錢被利息壓得喘不過氣，不料地下錢莊竟以他3個年幼的女兒威脅，才讓他一時衝動犯下竊案，庭訊的最後，他滿臉淚水地向法官懺悔「真的很抱歉…」。

今日開庭時，魏男稱希望能找之前的法扶律師替他辯護，但他先前已坦承犯行，法官問他是否會因換了律師，而推翻先前的供述，魏男連忙否認，支支吾吾下才說出，是希望能晚點判決，讓他在入監前能有些時間安頓家裡，但按一般執行程序，宣判後到入監本來就會有段空檔，魏男在法官解說後，才終於安心開始審理。

魏男表示，他20歲出獄後，努力學習一技之長，之後更自己當老闆作工程，不料上游設計師惡意捲款潛逃，他為了給付工人及裝潢錢，無奈向地下錢莊借款，但地下錢莊債逼得緊，一個禮拜就要3萬塊，他月收僅3、4萬根本付不出來；地下錢莊討不到錢，竟找上他與前妻所生的3個女兒，揚言要對她們不利，魏男擔心女兒安危，又怕現在懷孕的未婚妻出事，只好冒險行竊。

魏男陸續償還地下錢莊債務，好不容易還到剩下3萬，卻先遭士林地檢署羈押，但他仍特地找朋友去還錢，就是要與地下錢莊斷個乾淨；只是他現在要為犯行負責，卻又擔心少了他的照顧，懷孕的未婚妻生活會難過，一時衝動下，才會在北檢受訊後企圖逃跑；魏男表示，他自20歲更生自新後，直到此次竊盜前，足足有6年都沒再犯罪，這次實在是被逼急了，才會做出犯行，他知道自己危害社會安寧不對，但懇請法官給他機會予以輕判。

法扶律師表示，魏男被情勢所迫去偷東西，遭逮後因擔心懷孕的未婚妻，在看守所內情緒不穩，甚至還有自殘舉動，希望法官能予以輕判；魏男講到激動處頻頻流淚，法官也深表同情，期許他未來行動前能多考慮一些，也希望他能夠堅強，在執行後回家好好照顧未婚妻，本案將於4月22日宣判。

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