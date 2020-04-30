2歲童祭拜外曾祖父後獨自溜馬路　慘遭貨車撞死！家長哀傷還可能觸法

▲家長得知男童遭撞後，趕緊衝出來查看，但男童已經頭顱變形，沒有了意識。（圖／記者黃孟珍攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣大湖鄉華興國小附近，27日晚間發生2歲宋姓男童遭貨車撞死意外；家住後龍的男童，因為外曾祖父過世，隨著家人前往大湖奔喪，也許是長輩都在忙的緣故，男童竟獨自走出靈堂，就在準備橫越台3線時，不慎遭無照的黃姓駕駛撞死，警方以過失致死罪偵辦中，但疏於照顧的家長，恐怕也有觸法疑慮。

路口監視器清楚表示，當時男童正從小路出來，準備橫越台13線，絲毫沒有注意到小貨車急駛而來，就在男童穿越快到中線時，就遭無照的黃姓駕駛以時速6、70公里速度直接撞上；黃男表示，自己剛從桂竹筍加工廠下班，正在回家的路上，怎料到會有人突然衝出；男童因為身型瘦小，天色又昏暗，看到他時已經來不及煞車了，有反射動做閃了一下，但還是躲不了。

▲救護人員趕緊將男童送醫搶救，但還是因傷重於凌晨5時宣告不治。（圖／記者黃孟珍翻攝）

警方也對黃男施以酒測，測得酒精濃度為零，將以過失致死罪偵辦；待檢方相驗後，才能釐清男童確切死因。家人雖然傷心難過，但也會依據《兒童及少年福利與權益保護法》規定，「不得使六歲以下兒童獨處或由不適當之人代為照顧」究責，一旦違反規定者可處3千元至1萬5千元罰鍰。

大湖警分局指出，事故地點標誌、標線明確，將建議道路主管機關增畫「慢」字標線或減速標線，以提醒用路人慢行，警方並持續加強社區宣導，請家長注意看護幼小兒童行走安全，警方將加強該路段重大交通違規取締及肇事熱點守望，防制交通事故。

►「鍋寶分離式電鍋」茶花粉色原價6440元，特價1788元

►奪命影片曝！2歲童暴衝馬路…無照男開貨車直撞 頭顱破裂搶救10小時亡



