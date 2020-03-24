高雄市警局執行「全國同步掃黑」　破獲7個幫派組織逮捕63人

▲高市警執行「全國同步掃黑」破獲7個幫派組織逮捕63人，查獲改造手槍、現金 、本票、手機、二級毒品卡西酮、棍棒 、刀、海洛因等。（圖／記者翁進忠翻攝）

記者翁進忠／高雄報導

高雄市警局配合警政署發動「全國同步掃黑」16日起市刑大暨各分局對近期暴力犯罪集團及幫派，共破獲7個幫派犯罪組織、犯嫌 63人、檢肅槍械3把改造手槍，市警局指出，不容許幫派小弟趁機坐大擾亂社會秩序，讓全民安心防疫。

高市警局配合警政署啟動「全國同步掃黑」從 3 月 16 日起動員市刑大暨各分局針對幫派及涉案之犯罪集團以「系統性掃黑」共破獲 7 個幫派犯罪組織、犯嫌 63 人、檢肅槍械部分，查獲犯嫌 2 人、3 支改造手槍，市警局重申，打擊幫派犯罪為治安重要工作，不因防疫有所鬆懈，不容許幫派旗下小弟擾亂社會秩序，檢肅到案斷絕其金流。

▲高市警執行「全國同步掃黑」破獲7個幫派組織逮捕63人，查獲改造手槍、現金 、本票、手機、二級毒品卡西酮、棍棒 、刀、海洛因等。（圖／記者翁進忠翻攝）

三民第二分局提報以吳男為首之犯罪集團，該集團於 107 年6 月間三民區國宅召開會議時，叫手下到場叫囂、阻撓會議進行，向大樓內某住戶索賠、強逼其實施修繕，另於 108 年 8 月 9 日在賣場停車場內，強押被害人上車索債並痛毆凌虐，經檢察官指揮偵辦，於 109 年 3 月 18 日 21 時許，於橋頭區、三民區、仁武區等地將 8 嫌拘提到案。

▲高市警執行「全國同步掃黑」破獲7個幫派組織逮捕63人，查獲改造手槍、現金 、本票、手機、二級毒品卡西酮、棍棒 、刀、海洛因等。（圖／記者翁進忠翻攝）

市刑大偵查第四隊提報以林姓男子為首之暴力犯罪集團，林男以幫派堂口為名義，組暴力討債旗下成員等 5人，於 108 年 3 月、6 月、7 月犯下三起暴力討債，經檢察官偵辦，於 109 年 3 月 22 日在前金區、前鎮區、小港區、楠梓區等 7 處拘提林男及 6 名成員到案，查扣現金 17 萬 8 千元、本票 21張、手機 8 隻、二級毒品卡西酮 1 包、棍棒 6 支、刀 3 支、手指虎 1 個，移送高雄地方檢察署偵辦。

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