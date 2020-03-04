吸血當鋪「年息超過90%」…海削千萬元　上千人傻被高利貸坑殺

記者白珈陽、徐愷昕／台中報導

刑事局偵六大隊2019年偵辦一起槍械案時，意外揭發犯嫌所屬的合法當鋪涉嫌從事高利貸，經查後發現該當鋪會在民眾取得借款後，開始以各項名目收取費用，換算下來年息竟超過90%，且經初步清查可知，他們自2018年起經營至今不法獲利已高達上千萬，全案依涉嫌刑法重利及組織犯罪防制條例等罪嫌移送法辦。

▲刑事局偵六大隊2019年偵辦一起槍械案時，意外發現犯嫌所屬的當鋪涉嫌從事高利貸。（圖／記者白珈陽翻攝）

刑事警察局偵查第六大隊第五隊2019年4月29日偵辦件槍砲案時，意外發現嫌犯所屬當鋪涉嫌從事非法重利放貸，因認為此事已嚴重危害社會治安、影響金融秩序，便立即在報請檢察官後擴大偵辦。

專案小組2月25日至嫌犯當鋪進行搜索，當場查獲現金526萬餘元、金元寶、手機、電腦、客戶資料、傳單、新人教學本、本票、監視器、鋁棒、數十部汽機車等證物及犯嫌20多人。

▲若被害人無法還款，當鋪業者會將被害人抵押的車輛扣回藏放在當舖專用倉庫 。（圖／記者白珈陽翻攝）

據了解，主嫌黃姓男子為當鋪負責人，他與蘇姓幹部及業務等20多名成員，透過報章、發送傳單及手機通訊軟體貼文方式，以「現金」周轉為誘餌，對急迫用錢又無經驗者方下高利貸，約定借款利息為每月2.5%，且須先預扣1個月利息，待民眾取得借款後，在巧立各種名目向民眾收取手續費、設定費及倉棧費等數千元之費用藉以牟利，換算下來年息超過90%。

而當被害人無力償還高額利息時，當鋪業者會以電話傳訊息恐嚇，甚至到他們家中噴漆、叫囂，讓被害人精神承受極大壓力，若被害人仍無法還款，則會遭強押上車帶至當鋪強迫簽下本票及車輛抵押同意書，將被害人抵押的車輛扣回藏放在當鋪專用倉庫，定期變賣換現。

警經初步清查發現，目前受害者上千人，已放貸破億元，而當鋪業者自2018年至今回收不法利息高達上千萬元。另因該業者利用合法申請登記營業，及一般民眾普遍不知合法利息額數之機會，對借款人超收利息以收重利，已危害民眾權益屬實，目前全案依涉嫌刑法重利及組織犯罪防制條例等罪嫌移送彰化地檢署偵辦。

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