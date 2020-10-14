台海局勢升級！　解放軍東部戰區發佈「水下戰鬥射擊」畫面

▲解放軍公布特種部隊水下戰鬥射擊畫面。（圖／翻攝自東部戰區微博，下同）

記者鄭思楠／綜合報導

近一段時間以來，中共解放軍不斷派軍機飛越台灣海峽中線秀肌肉，兩岸局勢持續緊張。解放軍東部戰區官方微博13日發佈了一條微博，高調將隸屬於東部戰區的第71集團軍某特戰旅水下射擊訓練畫面曝光。

解放軍東部戰區官方微博14日公佈了東部戰區特種兵水下射擊的畫面。微博寫到，作為三棲特種兵，除了上天入地當然還要會潛水。這些「深海蛙人」們需要深潛水下數十公尺，在陰冷、高壓、黑暗等多重考驗下進行射擊，執行特殊任務。

此前，據《央視新聞》9月25日報導，中共解放軍駐東南沿海對台一線部隊第73集團軍某旅，組織城鎮攻防－即巷戰演練。10月10日，央視又公開解放軍東南海域聯合登島演練畫面。影片顯示，解放軍兩棲部隊使用兩棲突擊車等重武器實施搶灘登陸，直升機組成突擊群在敵後同步實施機降作戰。

據浙江海事局、葫蘆島海事局14日早通報，解放軍將於東海四點連線海域內、渤海三點連線海域內，執行軍事任務，浙江海事局更於通報中點名，將進行「實際使用武器」訓練，禁止任何船隻駛入。

此外，中共中央總書記、中央軍委主席習近平近日南下廣東，13日到位於潮州的解放軍海軍陸戰隊視察。由於解放軍第七十三集團軍日前才與陸航、特戰、炮兵、電子對抗等部隊舉行對台的立體聯合作戰登島演習，他此時視察海軍陸戰隊，並要求官兵「要將全部心思和精力放在備戰打仗上」，在台海局勢緊繃之際，格外引發聯想。

►戴口罩也要記得保養