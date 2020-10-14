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央視熱播解放軍登島演練　軍事專家解讀「三大新特點」

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記者陳政錄／綜合報導

日前適逢我「雙十國慶」，大陸官媒《央視》播出解放軍「渡海登陸」演練片，大批士兵搶灘上岸，其中更曝光多種無人車、無人快艇投入作戰，大陸軍事專家直言，這次演練中共凸顯解放軍三個特點，包括「兵力組成新、裝備型號新、作戰樣式新」，顯示立體軍力構成獲得突破。

根據《央視》公開畫面顯示，解放軍第73集團軍日前在福建、廣東兩省海域同步進行了多兵種聯合立體渡海登陸演練，出動大量兩棲登陸船、直升機，實際執行搶灘上岸操作，能夠清楚看見大批士兵從登陸船上岸。

▲▼解放軍登島演練畫面中，士兵與無人車、快艇合作。（圖／取自央視軍事）

▲解放軍登島演練畫面中，士兵與無人車、快艇合作。（圖／取自央視軍事）

▲▼雙十國慶日　央視播解放軍「渡海登陸」演練片…大批士兵搶灘上岸。（圖／翻攝CCTV）

▲雙十國慶日，央視播解放軍「渡海登陸」演練片，大批士兵搶灘上岸。（圖／翻攝CCTV）

與此同時，解放軍還出動了多種無人駕駛車輛和無人駕駛快艇，與士兵協同行動，承擔著破障、偵查，甚至打擊的任務。《環球時報》報導稱，這是解放軍首次在同一場演習裡，展示如此多的無人車和快艇。

報導直言，演習士兵隨著無人車輛登陸、一同向內陸進發、大型無人車與士兵偕同前進、無人快艇在岸邊撒出大量彈藥等，其中有遙控，也有使用AI技術自動駕駛的，顯示大陸技術發展的基礎。

▲▼解放軍登島演練畫面中，士兵與無人車、快艇合作。（圖／取自央視軍事）

▲解放軍無人快艇發射彈藥。（圖／取自央視軍事）

《央視軍事》引述軍事專家曹衛東總結，此次演練有三個特點，兵力組成新、裝備型號新、作戰樣式新；大陸海疆問題專家王曉鵬分析稱，此次演練顯示解放軍立體軍力構成獲得突破，多兵種聯合登陸突防突擊能力有很大躍升。

解放軍第73集團某兩棲合成旅作訓科長劉江華表示，兩棲重型合成部隊，在登陸作戰過程中，主要擔負搶灘上陸，建立登陸場的任務，在作戰過程中還要加強與陸航、砲兵、特戰、電子對抗等兵種力量的協同，形成體系作戰能力。

解放軍第73集團軍駐守於福建廈門，隸屬東部戰區，被外界認為是解放軍攻台最有可能的主力戰隊，因此日前央視選在雙十國慶，公布登陸作戰的相關消息，被認為威嚇意味濃厚。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

▼解放軍演練出動多軍種合作。（圖／翻攝CCTV）

▲▼雙十國慶日　央視播解放軍「渡海登陸」演練片…大量士兵搶灘上岸。（圖／翻攝CCTV）

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